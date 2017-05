Sueca The Square y Sofía Coppola se consagran en Cannes

El filme "The Square", del sueco Ruben Ostlund, ganó este domingo contra todo pronóstico la Palma de Oro del Festival de Cannes, anunció el presidente del jurado, el español Pedro Almodóvar.

Por primera vez en competencia, el director sueco realiza en esta cinta una crítica satírica de la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo.



En "The Square", el conservador de un museo de arte contemporáneo prepara una exposición con grandes propósitos, centrada en ensalzar los valores universales, a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.

El galardón a la mejor dirección fue para la estadounidense Sofia Coppola por "La seducción", protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell. La consagración de Coppola, hija y nieta de triunfadores, consolida su posición como una importante directora por mérito propio.

El Gran Premio del certamen fue para la cinta francesa "120 pulsaciones por minuto", de Robin Campillo, una de las favoritas de la crítica. En ella, Campillo rescata una historia que vivió en su propia piel, cuando entró a formar parte de la asociación Act Up, cuyo activismo fue clave para obligar al gobierno de su país a abrir los ojos y afrontar la epidemia del sida. Otra de cinta que encabezaba los pronósticos, el drama familiar ruso "Loveless", de Andrei Zvyagintsev, se llevó el Premio del Jurado.

En el plano interpretativo, el premio masculino fue para el estadounidense Joaquin Phoenix, que da vida a un sicario en "You Were Never Really Here". El femenino recayó en la alemana Diane Kruger por "In the Fade", encarnando a una madre desesperada tras la muerte de su marido y su hijo en un atentado.

Cannes Sofia Coppola Elle Fanning Nicole Kidman Sofia Coppola junto a las actrices Elle Fanning y Nicole Kidman AFP

Coppola, de 45 años, fue distinguida por su labor como directora en "La seducción", un drama de la guerra civil estadounidense que había levantado gran expectativa incluso antes de comenzar. La cinta es una adaptación de la novela de Thomas Cullinan "A Painted Devil", que en 1971 fue ya fue llevada a la gran pantalla, entonces protagonizada por Clint Eastwood."La seducción" ("The Beguiled") cuenta la historia de un soldado de la Unión herido, interpretado por Colin Farrell, que llega a un internado de niñas en la Virgina de 1864 en plena guerra civil (de Secesión). Él intenta seducir a varias mujeres solitarias, encarnadas por Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning, pero al final terminan enfrentándolo.

Es la quinta producción de Coppola, cuyo primer filme independiente, "Las vírgenes suicidas", se estrenó precisamente en Cannes, en 1999.

Había asistido también al festival en 2006 para presentar el extravagante filme "María Antonieta", también nominado a la Palma de Oro, y "Adoro la fama" en 2013, que abrió la sección 'Una Cierta Mirada' de la prestigiosa cita francesa del cine. La hija de Francis Ford Coppola, uno de los más aclamados cineastas vivos, debutó en la gran pantalla en "El Padrino" I y II, primero siendo una bebé y luego con dos años.

Pero fue su papel como Mary, la hija del jefe de la mafia Michael Corleone (Al Pacino) en "El Padrino III", el que provocó un aluvión de burlas que la alejaron de la actuación.

Cannes jurado Almodovar El jurado del festival de Cannes 2017: Will Smith, Agnes Jaoui, Paolo Sorrentino, Gabriel Yared, Jessica Chastain, Pedro Almodovar, Fan Bingbing, Park Chan-wook y Maren Ade AFP

Desde entonces, con alguno que otro papel menor, enfocó su atención en dirigir, ganando aplausos con "Las vírgenes suicidas", que cuenta la historia trágica de cinco chicas adolescentes a través de los ojos de los chicos del barrio.

Ganó luego un Óscar por su segunda película "Lost in Traslation" ("Perdidos en Tokio" en América Latina), un drama-comedia que escribió y dirigió, con Bill Murray interpretando a una estrella de cine venida a menos, dedicado a los spots publicitarios, y Scarlett Johansson en el papel de una esposa que recibe cero atención de su marido, un ejecutivo expatriado.

Ese Óscar convirtió a los Coppola en la segunda familia en obtener galardones a través de tres generaciones, con su padre, su abuelo (Carmine Coppola) y su primo (Nicolas Cage).

