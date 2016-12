Suman cuestionamientos a resultados de PISA difundidos por ANEP

Pedro Ravela, el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), el primero en cuestionar los resultados de PISA 2015 presentados por ANEP, salió nuevamente al cruce de las últimas aclaraciones que se realizaron desde el organismo de la enseñanza.

En una nueva columna publicada ayer en Portal 180, Ravela advierte que no responde a ningún partido político y aclara que el anexo del informe de PISA, donde se daba cuenta del cambio de metodología "no se trata de una anexo raro perdido al final del informe". "A lo largo de todo el informe, cada vez que se presentan comparaciones en el tiempo, la OCDE advierte al lector que hubo un cambio de metodología en 2015 y se le remite al Anexo A5", donde se explicita que Uruguay es uno de los países que pueden ver alterados su resultados, señala.

En el mismo sentido, manifiesta que el director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP, Andrés Peri, "se equivoca" cuando afirma que el ciclo 2015 mostró mejoras entre los estudiantes de sectores más vulnerables o cuando compara los resultados recientes con los de ciclos anteriores y concluye que fueron los mejores valores en ciencias y lectura. "Se equivoca porque, como consecuencia del cambio metodológico los datos no son comparables en Uruguay", afirma.

Respecto a la mejora de los estudiantes de contextos más vulnerables explica que esto no se puede afirmar tan fácilmente porque la edición PISA 2015 no contabilizó como incorrectas las preguntas sin respuestas, algo que en ediciones anteriores sí hacía. Agrega que la cantidad de preguntas sin resolver es un problema que tiene Uruguay, que de hecho su análisis supuso en 2012 siete páginas del informe de ANEP. No obstante, aclara que a su entender en todo esto no hubo "mala fe", sí, "descuido".

