Sundance mira hacia el cambio climático

Con 118 películas en su selección oficial, el Festival Sundance comenzará mañana su 33ª edición. Celebrado en la ciudad de Park City, Utah, bajo un clima invernal y creado por el actor y director Robert Redford, el certamen es considerado una cuna del cine independiente en Estados Unidos.





En los últimos años ha sido el lugar elegido para las presentaciones de filmes como Whiplash: música y obsesión, Boyhood: momentos de una vida y Pequeña Miss Sunshine, obras que luego fueron reconocidas por los Premios Oscar.





An Inconvenient Sequel (Una secuela inconveniente), una continuación del documental de Al Gore y Davis Guggenheim, Una verdad incómoda (2006), sobre los efectos del calentamiento global. Por primera vez en la historia del evento, Sundance tendrá una sección dedicada al cambio climático . Entre ellas se encuentra(Una secuela inconveniente), una continuación del documental de Al Gore y Davis Guggenheim,(2006), sobre los efectos del calentamiento global.





Esta segunda parte es dirigida por Bonni Cohen y Jon Shenk y se centra en la campaña ambiental del exvicepresidente estadounidense en los últimos diez años.





Los sucesos políticos recientes de Estados Unidos también estarán presentes con Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time (Trumped: dentro del mayor vuelco político de todos los tiempos) uno de los primeros documentales en retratar la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la demócrata Hillary Clinton.





Call Me By Your Name (Llamame por tu nombre) de Luca Guadagnino, A Ghost Story (Una historia de fantasmas) de David Lowery y The Discovery (El descubrimiento), filme de Entre los filmes más esperados por publicaciones estadounidenses enfocadas en la industria del cine se encuentran(Llamame por tu nombre) de Luca Guadagnino,(Una historia de fantasmas) de David Lowery y(El descubrimiento), filme de ciencia ficción de Charlie McDowell protagonizado por Redford que tendrá su estreno posterior este año en Netflix.

