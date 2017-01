Sundance se enamora

La La Land; una historia de amor, La llegada y Luz de luna disfrutaron de la atención recibida por ser las películas más nominadas para los próximos premios Mientras quedisfrutaron de la atención recibida por ser las películas más nominadas para los próximos premios Oscar , el interés de los cineastas, actores, críticos y ejecutivos de la rama independiente del cine estadounidense se depositó en Park City.





La ciudad del estado de Utah (Estados Unidos) albergó la última edición del Festival de Cine Sundance, creado por el actor Robert Redford en 1978 como un espacio de proyección del trabajo de nuevos talentos y una ventana comercial para esas películas hacia los grandes estudios.





El certamen también se ha vuelto un observatorio de las películas que generarán mayor entusiasmo entre la crítica, una vez que atraviesen el largo camino a los cines de Estados Unidos y el resto del mundo.





Este año, la nueva película del director italiano Luca Guadagnino, Call Me By Your Name (Llamame por tu nombre), ha sido una de las más comentadas del festival y ha sido seleccionada en diferentes publicaciones como parte de lo más destacado del certamen.





El filme, estrenado el domingo 22 de enero, está basado en un libro del escritor de origen egipcio André Aciman publicado en 2007. Narra el romance entre un joven de 17 años y el asistente de su padre, invitado a vacacionar con su familia en una villa de la rivera italiana. Los personajes son interpretados por los actores Armie Hammer y Timothee Chalamet respectivamente.





La crítica ha sido más que elogiosa con la película. Medios como Los Angeles Times, The Hollywood Reporter o Vanity Fair alabaron la película, particularmente las actuaciones de ambos protagonistas y el trabajo visual elaborado por Guadagnino y su equipo.





El sitio Rotten Tomatoes, que reúne las críticas para presentar un número de aprobación total, la tiene actualmente con 100%.





El estudio Sony Pictures Classics tiene los derechos de distribución de Call Me By Your Name en Estados Unidos y su estreno está planeado para este año, aún sin una fecha exacta. Guadagnino logró una mayor atención en 2016 con su película A Bigger Splash, que no se estrenó en Uruguay.





La única película del director italiano estrenada a la fecha en el país fue El amante (2009), protagonizada por Tilda Swinton, Flavio Parenti y Edoardo Gabbriellini.





Entre sus próximos proyectos se encuentra Suspiria, una nueva versión de la película de 1977 del director Dario Argento. La adaptación de Guadagnino tendrá un elenco integrado por Dakota Johnson, Tilda Swinton y Chloë Grace Moretz.

