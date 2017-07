Superviviencia de encuestas está lejos de ser amenazada

Una vez cada cierto tiempo (en general cuatro o cinco años en la mayoría de los países), los encuestadores de opinión pública somos llamados para una tarea muy específica: monitorear y pronosticar el resultado de una elección. Esta actividad representa una parte muy pequeña del total del trabajo de los investigadores de opinión pública, y probablemente el valor social real que agrega a la comunidad es relativo. Seguramente el valor de todo el resto de cosas que hacen las encuestas de opinión es mucho mayor. Pero la dinámica de la "carrera de caballos" que se genera en torno a una elección es muy atractiva para los medios, para el público, para los actores políticos, y –justo es decirlo– para los propios encuestadores que además ganan notoriedad y, si todo sale bien, prestigio.





En la medida en que las encuestas aportan un valor social relativamente amplio, es discutible si deberían ser juzgadas solo por su capacidad de "predecir" una elección. Así parecen ser las reglas de juego al menos por el momento, aunque esto está empezando a cambiar.





Las encuestas enfrentan hoy dos desafíos estructurales importantes. Por un lado, hay una tendencia global de disminución de las tasas de respuesta a las encuestas, y un aumento del rechazo a contestar. Esto se explica por múltiples factores que sería extenso detallar aquí. En Uruguay el problema no es tan grave como en otras partes del mundo, pero la tendencia global es notoria y está bien documentada. Por otro lado, hay un enorme proceso de innovación tecnológica y metodológica.





En Uruguay, en pocos años, se ha pasado de un mercado donde todas o casi todas las empresas utilizaban encuestas "cara a cara", a un mercado donde se realizan encuestas "cara a cara", de telefonía fija, de telefonía móvil, y on-line. La industria, globalmente, está en proceso de aprender cuáles de los elementos de innovación pueden mejorar lo que hacemos, y cuáles no. Esto llevará tiempo, como cualquier proceso de aprendizaje.

En la función específica de "pronóstico" las encuestas encuentran, en los tiempos que corren, al menos dos complejidades adicionales a las anteriormente mencionadas.





Zuasnabar





En primer lugar, hay investigadores que sostienen que los electorados son más volátiles que antes. No solo en política sino en muchos aspectos de la vida social, nos encontramos con ciudadanos con preferencias más dinámicas. Es bastante clara desde hace varios años una tendencia a la disminución del público "cautivo" de los partidos y al aumento de los ciudadanos que se consideran "independientes", que son más proclives a variar sus preferencias durante la campaña.





Por cierto, los que pueden cambiar de decisión de voto incluso en la última semana (verdadero dolor de cabeza para pronosticar) no son una mayoría. Pero basta con que cambien unos pocos (digamos por ejemplo 5%), para que las encuestas queden en "off-side". Las encuestas miden el hoy, no el mañana. No son un pronóstico –no pueden serlo–, aunque algunos hagan pronósticos a partir de ellas. Habitualmente cuando se juzga el desempeño de las encuestas, se comparan sus resultados (de una semana antes) con los resultados efectivos de la elección (una semana después), sin que se asuma con naturalidad la posibilidad del cambio (que la teoría define como "late swing", es decir, "cambio tardío"). Este no es un tema nuevo, pero hay quienes sostienen que este problema se ha agudizado en los tiempos actuales. Es por eso que a veces la foto (sacada hoy) puede "salir movida" cuando la comparo con la imagen real la semana que viene. No necesariamente significa que la cámara funcione mal, sino que el objeto puede haberse movido un poco.





En segundo lugar, las encuestas tienen más problemas que antes para comunicar sus resultados adecuadamente al público. Esto es parcialmente responsabilidad de los encuestadores, parcialmente de la dinámica de los medios, parcialmente de las expectativas forjadas en el público. Los encuestadores sabemos en general los límites de nuestros métodos y a veces somos bastante explícitos al respecto (¿hay alguien que no escuchó hablar del "margen de error"?), aunque debo decir que no siempre, y este es un punto que la industria puede mejorar. La "letra chica" de las encuestas es en general menos considerada por otros actores no especializados (periodistas, analistas, políticos) que interpretan y amplifican los resultados de una encuesta sin poner demasiados matices (aunque algunos los conozcan). Esto genera en el gran público una idea de precisión exagerada, que se traduce en una expectativa de precisión desmedida (que las encuestas no pueden ni podrán satisfacer). La dinámica actual del sistema de medios en todo el mundo no es muy propicia para poder exigirle que se difunda la "letra chica", eso cuesta tiempo y dinero para el medio, que no siempre puede hacerlo.





Por lo tanto, no estoy muy seguro de que esta situación tenga una solución evidente en el corto plazo. Pero sí que representa parte del problema. Adicionalmente, los medios suelen poner más foco en los "errores" de las encuestas que en los "aciertos", y esto genera una percepción distorsionada del público sobre la validez y precisión de la herramienta.





En Uruguay, por ejemplo, se habló mucho de los problemas de las encuestas en la primera vuelta en octubre de 2014, y muy poco sobre los aciertos en la segunda vuelta, y en las elecciones departamentales de mayo de 2015. La realidad muestra que a nivel global los aciertos son muchos más que los fracasos y además (contrariamente a lo que quizá pueda ser una percepción generalizada), la tasa de aciertos tiende a aumentar en el largo plazo y no a disminuir.





Las encuestas electorales se encuentran hoy en algo parecido a una crisis de legitimidad (con justicia o sin ella). Crisis de la que hay que hacerse cargo. Las fortalezas intrínsecas de la herramienta hacen pensar, sin embargo, que su supervivencia está lejos de ser amenazada. Por el contrario, la investigación de opinión pública continúa fortaleciéndose como actividad tanto profesional como académica