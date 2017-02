Sur 3D crece a impulso de la moda y la industria alimenticia

"La ventaja de la impresión 3D es que se asegura tener una pieza única para tus clientes”. Alejandro Lozdziejski, fundador de Sur 3D

Joya Sur 3D La plataforma que permite diseñar piezas de joyería en forma personalizada se lanzará en marzo

Ventajas de la customización

Luego de varios vaivenes durante tres años, y de cambiar el rumbo del negocio, la startup uruguaya Sur 3D , comenzó 2017 con algunos proyectos concretados y varios en mente.Un nicho que encontró y funcionó, fue la generación de un software que puede ser utilizado para personalizar objetos. El primer acuerdo que cerró fue con la fábrica de caramelos Magic Candy de Alemania , con la que firmó un contrato de exclusividad para la industria alimenticia.Uno de los fundadores de Sur 3D Alejandro Lozdziejski , explicó que con esta herramienta, con la que comenzaron a trabajar hace un año, "cualquier persona puede crear un caramelo personalizado con el diseño que quiera, en cuestión de minutos". La empresa Magic Candy vende en 100 tiendas alrededor del mundo y también de forma online, y fue el primer gran cliente de la startup.Desde ahí, los emprendedores de Sur 3D empezaron a experimentar con otras industrias, para ver en cuál podía encajar este tipo de tecnología que permite que cualquier persona pueda diseñar su propia pieza."Lo probamos con la moda, y tuvimos mucho interés en una feria de Nueva York en noviembre", contó Lozdziejski. Despertó la atención de marcas en EEUU, que buscaron adoptar esa tecnología en sus tiendas, y fue la siguiente industria en la que se concentraron, trabajando para tres marcas de aquél país, incluida Ralph Lauren."Lo que pasa en la industria de la moda y que es súper interesante es que el valor de una pieza única es altísimo, algo que sabes que te va a identificar por ser único", explicó el emprendedor. Eso, en el caso de la moda en accesorios, sumado al valor de las piedras preciosas con las que se fabrican las joyas, la convierte en una industria muy interesante para los emprendedores uruguayos.En marzo lanzarán una plataforma para diseñar joyas, enfocada en el mercado estadounidense, que fabricará un socio internacional.La socia de Sur 3D, Martina Möring , dijo que ésto servirá como puntapié para que las marcas de moda "vean las posibilidades de incorporar esta herramienta en sus sitios web y ofrecerlas a sus clientes".Las posibilidades de aplicar la impresión 3D en las industrias son amplias y según Lozdziejski, es una tecnología "muy verde" aún, y de la que no se conoce todo su potencial. "Con el sector de juguetes es una linda oportunidad, pero el valor de cada pieza no es nada en comparación con el valor de una joya. Por eso nosotros estamos concentrados en la vertical de la moda", sintetizó el socio fundador.Uno de los mayores atractivos que ven las marcas y los clientes en la industria es la posibilidad de personalizar las piezas, minimizando costos . "La impresión 3D brinda la posibilidad de hacer escalable la producción personalizada. Antes era 100% artesanal, y lo hacía una persona y ahora lo puede hacer una máquina", sintetizó. Aunque no es más económico que una pieza producida en masa, "tampoco es tan costosa como la que realiza un artesano", apuntó.Sur 3D se ha enfocado en el exterior, debido a que en Uruguay, por el momento, "no hay un mercado para hacer negocios", resumió el emprendedor.