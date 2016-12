Surfeando la ola del virtuosismo

El estadounidense Joe Satriani se considera más que un músico. Se considera un performer, una persona capaz de brindar su arte solo a través de su instrumento de selección: la guitarra. Con ella, Satriani, quien se presenta mañana en el Teatro de Verano, se ha convertido de uno de los intérpretes con más éxito dentro de su género.





La prueba de ello es su larga discografía (de 15 álbumes de estudio), su cosecha de premios Grammy a la Mejor interpretación de rock instrumental, así como sus ventas, que superan los 10 millones de ejemplares, según se especifica en su sitio web oficial.





Sin embargo, quienes han llevado a Satriani a lo más alto del pedestal de los rockeros instrumentales han sido otros músicos notorios que han aprendido bajo su tutela. Su colega reconocido dentro del género Steve Vai y los guitarristas de Metallica y Testament, Kirk Hammett y Alex Skolnick, aprendieron con él.





Su segundo trabajo discográfico como solista, Surfing With The Alien (1987) también se convirtió en un hito de su carrera. El álbum llamó la atención del vocalista de The Roling Stones, Mick Jagger, quien em 1988 le pidió a Satriani que fuera su guitarrista principal en la primera gira solista del británico.





También formó parte de Deep Purple como reemplazo temporal de Ritchie Blackmore durante una gira japonesa en 1993 y en 1996, Satriani fundó la experiencia itinerante multi-guitarrista conocida como G3, en la que ha compartido escenarios con Vai, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp, entre otros.





Más recientemente, fue premiado en 2015 por los premios Classic Rock Roll como "El Maestro", al mismo tiempo que le tocó presentar el premio a la Leyenda viva al guitarrista de Queen, Brian May.





Satriani tocará mañana en Montevideo como parte del recorrido latinoamericano de su gira Surfing to Shockwave. De acuerdo a la presentación oficial del recital, además de presentar su último disco Shockwave Supernova, Satriani celebrará 30 años de carrera e incluirá canciones de hasta su primer álbum solista, Not of this Earth (1986).





Además, Satriani interpretará canciones de su instructivo SatrianiSongbook que jamás han sido tocadas en vivo. La banda que lo acompañará está formada por el baterista Marco Minnemann (Steven Wilson/Aristocrats), el bajista Bryan Beller(Dethklok/Aristocrats) y el tecladista y guitarrista, Mike Keneally (Steve Vai/Dethklok).





Joe Satriani en el Teatro de Verano

Joe Satriani se presenta mañana en el Teatro de Verano a la hora 21 en el marco de su gira Surfing to Shockwave. El espectáculo es apto para mayores de 15 años y los menores de esa edad deberán ir acompañados de un mayor responsable. Las entradas se encuentran a la venta a través del servicio Red Uts y en la boletería del teatro. Tienen un costo entre $ 1300 Y $2800.

