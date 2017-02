Tamberos usarán crédito para hacer forrajes y reponer vacas

El crédito aprobado por el Banco de la República (BROU) que ya quedó operativo para el sector lechero, utilizando como garantía a las terneras y vaquillonas de los tambos, será destinado a financiar reservas forrajeras y para reponer animales que los productores se vieron en la necesidad de vender o por efecto del descarte que habitualmente se realiza.





La solicitud había sido presentada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) hace prácticamente un año, a través del Instituto Nacional de la Leche (Inale), recordó a El Observador el vicepresidente de la gremial, Walter Frisch.





Las solicitudes serán atendidas caso a caso y el monto máximo del crédito será de US$ 30 mil por productor, según lo dispuesto por el BROU. El financiamiento se efectuará sobra la base de U$S 250 por ternera –con hasta 60 animales por productor– y de U$S 300 por cada vaquillona –con un máximo de 50 animales por productor–.





Se requiere la lectura y bloqueo de las caravanas por el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) de los animales involucrados en la operativa.





El SNIG bloqueará las caravanas de los animales prendados y las industrias están obligadas a realizar la retención sobre las remisiones de los animales. El plazo para el pago será de 36 meses, con un período de gracias de 12 meses para las vaquillonas y de 18 meses para las terneras.





Frisch comentó que, además de utilizar el crédito para hacer reservas forrajeras, el productor también estará reponiendo algunas vacas que se había visto obligado a vender o porque quiere sumar más animales a su rodeo para producir más leche. Las industrias pagan la leche en promedio a US$ 0,29 por litro, mientras que el costo de producción se ubica entre US$ 0,29 y US$ 0,30 por litro.





El dirigente admitió que "de alguna manera este crédito llega tarde", pero aclaró que "tampoco es la solución que necesita el sector lechero. Es cierto que el tema del precio de la leche tiende a acomodarse, pero también es cierto que hay un millón de litros menos en forma diaria y eso es muy grave para los productores, sostuvo.Todo esto se resume en que el sector tiene un problema financiero, explicó el directivo.

"No tenemos circulante para seguir invirtiendo, porque muchas veces el costo de producción está por encima del precio de la leche que se le paga al productor", acotó.





Frisch comentó además que no se trata de resolver las cosas con mayor productividad, como muchas veces se les pide. No se trata por ejemplo de lograr 7.000 litros por hectárea, sino que el problema es de costos unitarios. Está todo muy caro en relación a lo que son los costos estructurales, a lo que se agregan impuestos y tarifas que impactan en una caída de las remisiones a industrias, concluyó.









Las gremiales lecheras se volverán a reunir en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), informó el vicepresidente de la gremial, Walter Fisch. En la oportunidad insistirán en que el sector necesita medidas paliativas y urgentes. Plantearán al gobierno que se necesita hacer por lo menos una postergación en las obligaciones financieras que tiene el sector durante el primer semestre de 2017. Afirmó que los productores vienen trabajando con un alto nivel de endeudamiento.





