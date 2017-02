Tarde para la ira, la candidata en los Goya

Con un destaque particular a la música, una polémica en la alfombra roja y la presencia de algunos pesos pesados en las categorías más destacadas, España vive mañana su fiesta del cine con la entrega de los premios Goya, que este año festejan su edición número 31.





El evento tendrá, por tercer año consecutivo, al actor Dani Rovira como maestro de ceremonias. El protagonista de Ocho apellidos vascos compartirá escenario con la Film Symphony Orchesta, dedicada específicamente a las bandas sonoras, y que servirá como homenaje a la relación entre la música y el séptimo arte, interpretando las bandas sonoras nominadas así como otras canciones históricas del cine español.





Durante la jornada se otorgarán 29 estatuillas y en la categoría principal, la de Mejor película, se perfila como ganadora Tarde para la ira, dirigida por Raúl Arévalo (en su debut como director). Se trata de un thriller de suspenso y venganza que se ha convertido en una de las películas revelación de España durante este año, triunfando en algunas premiaciones previas que la ubican por encima de sus competidoras, entre las que se incluyen Julieta, el trabajo más reciente de Pedro Almodóvar, y Un monstruo viene a verme, una película de fantasía protagonizada por Liam Neeson y dirigida por Juan Antonio Bayona.

Tarde para la ira trailer



La categoría se completa con El hombre de las mil caras y Que Dios nos perdone, también de suspenso, convirtiéndolo en el género favorito de estos premios, lo que tiene sustento en el hecho de que es uno de los más prolíficos del cine español de los últimos años.





Además de galardonar a lo más destacado del cine español, los Goya también se toman el tiempo de premiar películas iberoamericanas y europeas. En esta última categoría el duelo se plantea entre la francesa Elle (cuya protagonista, Isabelle Huppert, está nominada al Oscar como Mejor actriz), y El hijo de Saúl, filme húngaro que el año pasado recibió el premio de la Academia hollywoodense como Mejor película extranjera.

Elle Trailer



En el rubro de películas americanas la competencia es entre la argentina El ciudadano ilustre, la venezolana Desde Allá, la colombiana Anna y la mexicana Las elegidas. Si la argentina gana, extenderá el dominio del país vecino en los Goya, donde ha recibido las últimas dos estatuillas en la categoría, además de haber ganado 17 de las 29 que se han otorgado en ese rubro.

El ciudadano ilustre



De todas formas, la fiesta no estará libre de polémica. Varios diseñadores de moda, empresas productoras y auspiciantes boicotearán la ceremonia (ya sea no vistiendo a las estrellas o no asistiendo al evento), por el hecho de que la empresa de productos de belleza Saphir es la principal auspiciante de la ceremonia.





Saphir ha sido acusada de plagio de perfumes de la marca Puig, representante también de líneas como Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier y Nina Ricci, quienes no estarán presentes en la alfombra roja, según destaca el diario español La Vanguardia.





La ceremonia también premiará a Ana Belén, quien recibirá el premio de Honor por su trayectoria como actriz y directora, que desarrolló en paralelo a su carrera como cantante.





