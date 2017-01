Taxistas de Maldonado a la caza de particulares que brindan servicios de transporte

La llegada de la aplicación de transporte mediante vehículos particulares EasyGo a Piriápolis, Maldonado y Punta del Este, no preocupa a los taxistas del departamento. Según el presidente de la Patronal de Taxis de Maldonado, Víctor Perera, la plataforma brasileña no es tan conocida como la española Cabify, o la estadounidense Uber.

Pero además, Perera dijo que "peor" que cualquiera de estos servicios, es la cantidad de vehículos particulares que desde hace algunos meses ofrecen servicios en el departamento por fuera de las aplicaciones. "Estamos expectantes y observando el movimiento de gente que hace transporte de forma onerosa siendo particular. Hoy son muchos", contó el presidente de la gremial de Maldonado.

EasyGo es uno de los servicios que ofrece la aplicación EasyTaxi, que ofrece también la posibilidad de solicitar taxis

"A las aplicaciones uno las puede hacer bajar, las puede controlar, pero a los particulares es más difícil hacerles seguimiento", señaló el dirigente. "Un particular trae a otro, hay que pararlo esto", agregó.

Perera dijo que la Patronal del Taxi está reuniendo información de estos vehículos para presentar denuncia a la Intendencia de Maldonado, para lo cual contrataron a un "profesional" que se encarga de filmar a los autos que llegan con frecuencia a hoteles y campings del departamento, llevando y trayendo pasajeros.

"Un auto particular que no paga impuestos, ni regularizado, no está autorizado para operar. Nosotros tenemos que hacer la denuncia con filmaciones y fotos como respaldo", agregó Perera.

Actualmente en el departamento hay unos 160 taxis habilitados para operar, que según Perera logran cumplir con la demanda durante los meses de temporada. "El mercado lo tenemos cubierto", señaló Perera.

De todas formas, la Intendencia de Maldonado tiene la intención de regular el servicio de transporte con vehículos particulares, para lo cual se trabaja en un proyecto que está por ser enviado a la junta departamental, según contó el director de Tránsito de la intendencia de Maldonado, Juan Pígola. Pero hasta entonces, este tipo de servicios son informales y pasibles de sanciones, señaló el jerarca.

En los últimos meses, tanto Uber como Cabify han manifestado interés en desembarcar en Maldonado, aunque ambas compañías señalaron que no lo harán esta temporada.