TCP dice que sus tarifas son competitivas

El socio de mayoritario de la Terminal Especializada de Contenedores (TCP) -Katoen Natie- pinta un panorama sombrío para su negocio ante la desventaja competitiva que enfrenta con los muelles públicos que gestiona la Administración Nacional de Puerto (ANP) y rechaza que sus tarifas sean caras frente a otras terminales de la región.

En diálogo con El Observador el director de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, explicó algunas de las desventajas que TCP enfrenta en las tarifas de atraques a los muelles. A modo de ejemplo, dijo que la ANP fijó una tarifa de US$ 0,70 por hora por metro de barco, una brecha sustancial respecto a los US$ 5,17 que cobra TCP.

"Acá Montecon no hace nada, sino que la ANP fija una tarifa subsidiada que hace desviar la carga hacia las áreas públicas", indicó el funcionario de Katoen Natie. Correa recordó que cuando comenzó la concesión, TCP contaba con alrededor del 65% del mercado de contenedores, porcentajes que cayó al 38% actualmente.

En declaraciones a El Observador el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, indicó que una de las razones que puede explicar el menor funcionamiento de TCP son sus tarifas.

El vocero de Katoen Natie rechazó esa acusación y dijo que los precios de TCP son competitivos y ofrecen ventajas de productividad frente a competidores grandes de la región como los puertos de Santos, Río Grande o Itapoá. De todas formas, cuando las navieras no tienen urgencias para descargar sus buques -por un menor dinamismo del sector-, el factor precio se torna un factor determinante que juega a favor de las áreas públicas de Montevideo pese a que ofrece la mitad de la productividad de TCP que cuenta con grúas pórtico. En un portacontenedores grande, la diferencia de costos de atraque entre TCP y los muelles públicos ronda los

US$ 30 mil a US$ 40 mil a favor de la segunda opción.

Correa recordó que la tarifa de muelle de TCP se fijó en 2009 con un equipo de trabajo que integraron técnicos de la ANP -tiene el 20% en TCP- y Katoen Natie (80%).

La primera propuesta que presentó la firma belga fijaba un parámetro de unos US$ 7 por metro. La ANP la consideró excesiva y se optó por sugerir al Ejecutivo decretarla en US$ 5,10. Empero luego el decreto del Ejecutivo redujo ese valor a US$ 4,50 por hora por metro. "Eso ya daba y reconocía una tasa de retorno negativa para recuperar la inversión del muelle", aseguró Correa. Desde ese entonces, TCP ajustó la tarifa anualmente en función de la evolución anual de la inflación estadounidense como lo establece su paramétrica. "No se le puede decir a TCP que es muy caro y desvía la carga. Eso no es serio porque la ANP participó de la definición de la tarifa", criticó.

Por otro lado, el director de Relaciones Institucionales advirtió que si la ANP finalmente lleva adelante su plan de montar grúas pórticos en los muelles públicos "sería la muerte para TCP".

En el año móvil cerrado a junio del pasado año, TCP tuvo una penalización de unos US$ 750 mil por incumplir con el movimiento mínimo de contenedores. Según Correa, este año se repetirá la sanción y por un monto mayor.

