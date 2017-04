Tecnología de calidad para mejorar el día a día

Embed P o d é s t e n e r l o t o d o. #zonatecno #podestenerlotodo #colors #technology Una publicación compartida de ZonaTecno (@zonatecno) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 6:44 PDT



Expansión en profundidad

Compartir momentos, charlar con amigos, organizar reuniones de trabajo, informarse, hacer compras, ver series y películas, escuchar música; hoy todo se hace a través de la tecnología.Celulares, tablets, laptops, cámaras, parlantes; los dispositivos que nos facilitan la vida también la pueden complicar. Por eso, para evitar dolores de cabeza, es bueno asegurarse de comprar tecnología de calidad, que, además, cuente con un buen soporte técnico en caso de fallas.Eso es lo que ofrece ZonaTecno, un emprendimiento que surgió hace 11 años a partir de la pasión por la tecnología de dos jóvenes ingenieros de sistemas, en una pequeña oficina céntrica de 10 metros cuadrados.Corría 2006 y comenzaba el boom de los celulares. Nokia 1100 y Motorola c115 son dos dispositivos que evocan la nostalgia de aquellos tiempos. En ese momento surgió la compañía bajo el nombre de ZonaCelular, especializada en esos pequeños dispositivos móviles que se estaban volviendo masivos.Desde aquel entonces hasta ahora muchas cosas cambiaron en el mundo de la tecnología y ZonaTecno –como se empezó a llamar la empresa en el año 2008– se fue adaptando a las necesidades del público uruguayo."Aún tenemos clientes de aquella primera etapa, lo cual nos llena de satisfacción", contó Gonzalo Macedo, fundador de ZonaTecno.Actualmente la firma cuenta con seis sucursales en Montevideo y el interior –que dan empleo a alrededor de 45 personas– y tiene una tienda online con todo su catálogo de productos, en el que se ofrecen varias modalidades de pago. Esa web también posee una sección de novedades del mundo de la tecnología."En nuestro caso, la tienda online nos permite ofrecer stock actualizado en tiempo real, disponibilidad del producto en cada sucursal y, por supuesto, la posibilidad de hacer la transacción totalmente en línea sin necesidad de desplazarse hacia alguna de las tiendas", expresó el fundador de la empresa.En esta línea, Zonatecno.com.uy también tiene la opción para comparar productos y, así, tomar una mejor decisión de compra."Nos enfocamos a un público informado, el que no compra por impulso sino luego de analizar bien la decisión", dijo Macedo.Opinó que la explosiva accesibilidad a información permite a los clientes realizar estos procesos de forma sencilla y cada vez en menos tiempo, por lo que ofrecen un mix de valor que sea tentador para quienes analizan la oferta en detalle, comparan los precios, analizan la reputación en redes sociales y definen su compra en función de esto.Además de los productos, ZonaTecno brinda un eficiente servicio técnico con un equipo altamente calificado, preparado para ofrecer asesoramiento y soluciones técnicas.Para Macedo el hecho de que el equipo de trabajo sea muy técnico en cada una de sus áreas de expertise, con conocimiento de lo que ofrecen, les permite mantenerse como especialistas: "De esa manera nos aseguramos de ser los mejores en lo que hacemos, no permitiéndonos distraer nuestro foco en la calidad que buscamos. ZonaTecno está conducida desde la pasión por la tecnología y no por otros impulsores de negocio que a veces hacen desenfocar la oferta de las empresas y perder la identidad".El foco está en la calidad tanto de productos como de servicios. "La expansión la hacemos en lo profundo de las líneas de producto que trabajamos y no en lo ancho, buscando entonces mejorar la calidad del producto y servicio asociado y no extender la oferta a categorías no especializadas", explicó Macedo."Una materia pendiente para la empresa". Así se expresó el director de ZonaTecno sobre la llegada de sus locales a los shopping centers. En lo que va de este año se abrieron sucursales en dos centros de compras: las Piedras Shopping y Montevideo Shopping.La presencia en el último significa un fuerte acercamiento en lugar físico a los clientes de la marca.En 2015 ZonaTecno hizo un estudio de mercado que arrojó que buena parte de su público estaba en la zona de Pocitos y Punta Carretas."Estos clientes se estaban desplazando hacia nuestras sucursales céntricas y quisimos facilitarles el acceso a un punto que no solamente les es accesible a ellos sino a buena parte de la población montevideana", comentó Macedo.Se mostró positivo respecto al futuro de la marca: "Venimos creciendo año a año en porcentajes muy altos respecto a la media de las empresas del rubro. Este año estamos enfocados en consolidar la marca en los nuevos locales y estamos haciendo nuevos contratos con proveedores internacionales para mejorar aún más la oferta y brindar un mejor servicio a los clientes."