Temer dice ser "víctima de una conspiración" y asegura que no renunciará

¿Qué se sabe y qué no se sabe aún?

Lo que no se sabe es cuál es la extensión de esta nueva revelación, que asesta un golpe brutal a la institucionalidad política de Brasil. Según Globo, asesores de Temer apuntan al ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, como el único que podría parar una crisis en Brasil.

En tanto, ¿habrá elecciones? La oposición a Temer insiste en la idea de tener comicios directos ya, toda vez que se considera que el futuro de Temer está sellado. Pero el presidente ha dicho que no renunciará y que es "víctima de una conspiración", según dijo a O Globo el senador Sérgio Petecao.

Los implicados

Michel Temer

Llegó a la presidencia hace un año, solo debido a que se decidió dar curso a trámite a la petición de impeachment de la presidente Dilma Rousseff. Desde entonces, su popularidad con el electorado brasileño no se ha modificado, manteniéndose a niveles mínimos con altos números de desaprobación. Marchas, manifestaciones, desmanes en todo el país y dos huelgas generales marcan la recepción que su "plan de austeridad" ha tenido en un país que volvió a desangrarse rápidamente a nivel económico, tras años de crecimiento. En este momento, Temer se encontraba intentando conseguir voluntades políticas para que su proyecto de reformar las pensiones tuviera tracción. Temer ahora desmiente las acusaciones, pero no niega haberse reunido con Cunha. Esta mañana decidió cancelar todos sus compromisos y evalúa pronunciarse en el correr del día.

Joesley y Wesley Batista

Son los magnates del poderosísimo grupo JBS, una compañía fundada en 1953 en el estado de Goiás y ahora con base en San Pablo, que básicamente es la compañía cárnica más grande del mundo en términos de ventas. Produce carne procesada de res, pollo y cerdo, y tiene 150 plantas alrededor del mundo, según Wikipedia. Los Batista están colaborando con la justicia debido a que JBS también está implicado en acusaciones de corrupción y ha sido señalado como uno de los principales corruptores de políticos en todo el escándalo. Ahora O Globo asegura que Joesley llevó una grabadora a su encuentro con Temer el pasado 7 de marzo, en la cual se discute la mensualidad que Batista estaba pagando al diputado Eduardo Cunha, anterior presidente de la Cámara de Diputados y uno de los políticos más sumergidos en la miríada de casos de corrupción destapados en Brasil. Hoy, Cunha está preso. Al discutir el pago mensual, Temer contesta: "Eso tiene que mantenerlo, ¿vio?". El empresario asegura que Temer estaba al tanto de los pagos a Cunha. Ahora, los hermanos Batista aseguraron esta mañana que quieren abandonar el país tras las revelaciones, citando amenazas de muerte.

Aecio Neves





Fue el candidato presidencial en 2014, cuando su partido, el PSDB, se convirtió en la única alternativa a Rousseff. Luego, se transformó en el principal aliado de Temer pero ayer, quedó salpicado por las grabaciones de JBS en las que se lo escucha solicitando dinero a la JBS. En concreto, se lo escucha pidiéndole US$ 600 mil a Batista, quien aceptó a cambio de reducir sus penas en medio del escándalo de corrupción. Esto se supo ayer, cuando Batista entregó junto a su hermano un audio en el que, el pasado 24 de marzo, Neves pide el dinero a cambio de defender a los Batista y añade "Me darán una ayuda del carajo". Esto sucedió el pasado 24 de marzo. Básicamente, su futuro político está muerto. El Tribunal Supremo Federal no ha pedido su encarcelamiento, pero esta es una opción que puede activarse de un momento a otro. Su hermana Andrea fue detenida esta mañana en Belo Horizonte junto a su primo, Frederico Pacheco de Medeiros.