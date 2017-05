Temer se aferra al poder pero le será difícil terminar su mandato

Audio Temer

Delación premiada

Defensa

Consecuencias

El futuro

Renuncian ministros

Seis escenarios posibles

Michel Temer

Joesley y Wesley Batista

jbs

Eduardo Cunha

cunha

Aécio Neves

Aecio Neves

Fuente: El Observador y agencias

En tono enérgico, decidido y con gesto adusto, Michel Temer entró a la sala de conferencias del palacio de Planalto, se paró frente al micrófono y habló poco. Pero lo suficiente como para dejar en claro que no renunciará y que demostrará, cuando sea investigado, que nada tiene que ver con los episodios de corrupción que sacuden a Brasil y que ahora lo tienen como protagonista de lujo."No renunciaré y exijo un exclarecimiento pleno de todo", aseguró el presidente, con un rictus molesto, en un mensaje televisado transmitido al país este jueves.La cadena de escándalos que parecen no dar tregua al gigante regional –originada en la trama del pago de sobornos con fondos de la empresa estatal Petrobras, lo que dio pie a la llamada Operación Lava Jato– y que enlodó a casi todo el sistema político, alcanzó ahora a Temer, sobre quien ya se tejían distintas sospechas.Pero la gota que desbordó el vaso fue la divulgación, este miércoles por el diario O Globo, de una supuesta grabación realizada por el empresario Joesley Batista, dueño del poderoso frigorífico JBS, en la que el presidente avalaba el pago de una mensualidad al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, una figura decisiva en la activación del impeachment (juicio político) contra la expresidenta Dilma Rousseff y a quien sucedió Temer.Cunha está preso en Curitiba, condenado a 15 años de cárcel por hechos de corrupción."Tienes que mantener eso, ¿OK?", habría dicho Temer, según la grabación, cuando Joesley Batista le contó su acuerdo con Cunha.Temer le aconsejó acudir al diputado Rodrigo Louras Rocha para resolver un litigio de JBS. Existen imágenes, según Globo, que muestran a Batista al entregar una maleta con 500.000 reales (unosUS$ 160.000) a ese legislador.El encuentro entre Batista, su hermano Wesley y Temer se produjo el pasado 7 de marzo y fue reconocido por el presidente.La noticia filtró un presunto acuerdo de colaboración con la Justicia de parte de los hermanos Batista, que dirigen una de las principales exportadoras de carne del mundo, además de ser "donantes" de fondos para las campañas electorales en Brasil Joesley Batista realizó su delación premiada en abril, mientras los fiscales iban acorralando cada vez más sus negocios.Las investigaciones sobre sus empresas empezaron en julio de 2016, cuando los fiscales trataron de averiguar si Batista pagó sobornos para la liberación de recursos mediante fraudes a fondos de inversión, en un caso que lo relacionaba con Cunha.En marzo, JBS se había visto envuelta en la llamada operación "carne débil". La firma fue acusada junto a otros frigoríficos de pagar sobornos a funcionarios para autorizar la venta de carne adulterada y el uso de ácidos y sustancias supuestamente cancerígenas para maquillar cortes vencidos o en mal estado.Tras ese caso que dañó severamente su imagen y sus negocios, JBS fue citada la semana pasada en otra investigación sobre presuntos fraudes en préstamos otorgados por el banco de fomento BNDES a la empresa, que ocasionaron pérdidas por unos US$ 380 millones al erario público.Al ensayar su defensa pública este jueves, Temer –de 76 años, que fue tres veces presidente de la Cámara de Diputados y presidió 15 años el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)– se justificó, dijo no "tener nada que esconder", insistió en que nunca pidió que "pagaran a quien quiera que sea para que no hable" y negó que hubiese comprado "el silencio de nadie".En su alegato, Temer afirmó que tampoco precisa de un "cargo público ni de foro especial" para defenderse de la investigación a la que será sometido.Es que este jueves la Corte Suprema autorizó la apertura de una investigación contra el presidente por su presunta implicancia en un esquema de sobornos, informó la Agencia Brasil.Además de generar un nuevo escándalo político, la difusión de la noticia generó una onda expansiva tal que determinó que el Tribunal Supremo suspendiera al senador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves y excandidato presidencial en 2014, además de ser uno de los principales aliados del presidente Temer.Oficinas y propiedades de Neves –quien también aparece mencionado en la grabación y es investigado por los escándalos vinculados a Petrobras– fueron allanadas por la policía en Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte.En las grabaciones, también se escucharía a Neves reclamar 2 millones de reales (unosUS$ 640.000) para pagar a los abogados que aseguran su defensa en otras causas de la investigación Lava Jato, sobre el escándalo Petrobras.Desde el inicio de esa operación en 2014, la justicia dictó más de 120 condenas contra políticos y empresarios, lo que involucró a las principales empresas del país y a los partidos de mayor influencia, tanto de izquierda como de derecha.La noticia impactó cual si fuese una bomba en el sistema político y no menos de tres congresisttas ya presentaron pedidos de impeachment contra el presidente. Incluso, algunos partidos que llegaron a votar la destitución de Rousseff pretenden que Temer tenga el mismo tratamiento que su predececesora.El pronunciamiento más enérgico contra el mandatario provino del expresidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, quien dijo que si el presidente no dispone de argumentos para defenderse tendrá "el deber moral de facilitar la solución, así sea con la renuncia".Cardoso no fue el único que exigió la dimisión de Temer; algunos legisladores de partidos que lo apoyan también lo hicieron, al igual que la oposición.En el oficialismo, sectores como los partidos Demócratas y Popular Socialista, así como el propio PSDB, evalúan alejarse del gobierno si Temer persiste en su intención de aferrarse al poder.Mientras un manto de duda se cierne sobre el futuro político del presidente y la situación institucional del país es cada vez peor, poco a poco va mermando el ya escaso apoyo político a Temer.En ese marco, la Cámara de Diputados evaluará el próximo martes una enmienda constitucional que contempla realizar elecciones directas en caso de que la presidencia quede vacante antes de tiempo.Los ministros de Ciudades, Bruno Araújo, y de Cultura, Roberto Freire, dimitieron este jueves a sus cargos, como consecuencia de la crisis política en el gobierno.. Al comparecer ante la prensa dejó bien clara su posición: no dimitirá, pese a los pedidos de la oposición y de algunos sectores que apoyan su gobierno.En caso de que esa posibilidad se concretara –como llegó a sugerir este jueves O Globo– el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, es su sustituto natural. En ese caso, tendría 30 días para convocar a nuevas elecciones.. Michel Temer puede ser denunciado por crimen común tomando como punto de partida la grabación realizada por Joesley Batista.Al ser objeto de una investigación ordenada por el Tribunal Supremo, Temer puede ser imputado por obstrucción a la Justicia y por formar parte de una supuesta organización criminal.En caso de que la denuncia se produzca, la Cámara de Diputados deberá autorizar la investigación.. Otro escenario es el juicio político por "crimen de responsabilidad", aunque esa decisión depende de la autorización de Diputados y luego del Senado.Para eso, antes se deberá verificar si hay indicios razonables para iniciar el proceso formal. En caso de que eso ocurriera, Temer sería apartado de su cargo por 180 días, como le ocurrió a su antecesora Dilma Rousseff en 2016.. El proceso de casación contra Rousseff y Temer en el Tribunal Superior Electoral, que será retomado el 6 de junio, es un riesgo para el presidente.Si hubiera casación, con la salida de Temer del poder, la legislación no precisa si el nuevo presidente debe ser electo en elecciones directas o indirectas.Otro factor que complicaría la permanencia de Temer es la intervención del Supremo Tribunal Federal (STF), si decide la apertura de un proceso por impeachment en el Congreso y además un jucio en la Corte sin autorización del Congreso.Juristas afirman que no está claro hasta donde llega la autonomía del Congreso y el poder del STF para intervenirr en casos especiales.. Para que se realicen elecciones directas, en caso de que Temer fuese apartado del poder, es necesario aprobar una propuesta de enmienda constitucional en el Congreso.Esas elecciones pueden convocarse si Temer deja el poder a mitad de 2018, seis meses antes que concluya su mandato; si lo hace ahora, su sustituto debe ser elegido en comicios indirectos.Llegó a la presidencia hace un año, en sustitución de Dilma Rousseff, que fue destituida tras un juicio político. Su popularidad está en niveles mínimos.Su plan de austeridad fue reprobado en marchas, manifestaciones y dos huelgas. Desmiente las acusasiones, se negó a renunciar y la Justicia autorizó que sea investigado.Son los dueños del poderoso grupo JBS, la compañía cárnica más grande del mundo. Los hermanos colaboran con la Justicia, pues su holding está implicado en acusaciones de corrupción.O Globo informó que Joesley grabó a Temer el 7 de marzo dando su aval al pago mensual de una coima a Eduardo Cunha.El expresidente de la Cámara de Diputados, que está preso por corrupción, volvió a convertirse en protagonista estelar de esta trama, debido a que es supuestamente el destinatario del soborno pagado por los magnates de la industria frigorírica, algo que según O Globo fue avalado por Temer.El senador fue candidato presidencial en 2014 cuando su partido, PSDB, era la alternativa a Dilma Rousseff. Luego, fue el principal aliado de Temer, pero quedó salpicado por la grabación en que se lo escucha cuando pide US$ 600 mil a Batista, para defenderlo.La Corte Suprema ordenó la suspensión de su mandato.