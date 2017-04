Temporada de chocolate: ¿cuánto cuestan los huevos de Pascua?

Precios

Se acercan el domingo de Pascua , lo que para muchos es sinónimo de chocolate . Distintas marcas toman estas fechas como el inicio oficial de la temporada de chocolates y desde hace varios días se esfuerzan para lucir al máximo su oferta.Predominan en la tradicional forma de huevo y de conejo en tamaños variados, pero en esta época también se percibe un crecimiento de la demanda de chocolate en general. "Si bien hay una alta demanda de los tradicionales huevos de Pascua, lo que observamos en esta época es un crecimiento en la venta de tabletas de tamaño familiar", dijo el Category Planning Manager de la empresa de snacks Mondelez Uruguay, Diego Licandro.Los precios de los huevos de Pascua "variaron de acuerdo a lo que ha sido el mercado, en torno a la inflación", dijo el gerente general de Arcor, Marcelo Blanco. Comentó que el acto de compra en puntos de venta para Pascuas no se realiza con anticipación, sino que dura no más de tres días.El Observador intentó comunicarse con representantes de Bimbo y de Garoto pero no tuvo éxito.En un relevamiento en un supermercado de Montevideo, se encontraron huevos de Pascua por precios desde $ 82 hasta $ 1.300, dependiendo del tamaño y de la marca.

De 100 gramos, el precio del huevo Ricard es de $ 82 y el de Bon o Bon de 110 gramos es de $ 184. El huevo Kinder Sorpresa de 150 gramos está a $ 350. El de 220 gramos de Ricard cuesta $ 159 mientras que el de 225 gramos de Garoto, $ 239.

En presentaciones de 1 kilo, aparecen los huevos Ricard ($ 990) y el artesanal Il Genovese cuyo precio es de $ 1.300. De Il Genovese Artesanal también se ofrecen de 200 gramos ($ 170) y 400 gramos ($ 289). El huevo Il Genovese de 275 gramos cuesta $ 300.



Por su parte, Mondelez tiene en supermercados y autoservicios las siguientes propuestas de huevos de Pascua: Milka Leche con sorpresa (100 gramos, $1 55); Milka Blanco con Oreo (196 gramos, $ 240); Lacta Leche (196 gramos, $ 210); Lacta Oreo (356 gramos, $ 327); Bis Leche (318 gramos - $ 300) y Bis Blanco (240 gramos, $ 240).



Licandro de Mondelez dijo que las expectativas de venta son altas y que reforzarán la oferta de tabletas de chocolate en las marcas Milka y Cadbury para completar la variedad de opciones en esta época.

