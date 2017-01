Tendencias de marketing digital para operadores inmobiliarios

La creciente tendencia a buscar casas a través de internet y sobre todo vía móvil, es un llamado indisimulable para los profesionales del sector inmobiliario a actualizarse en los medios digitales. El consumidor de hoy en día está en constante movimiento y la información es requerida al instante, lo que requiere el dominio de los medios y la planificación de estrategias que anticipen el comportamiento de los consumidores, sin olvidar el permanente cambio al que está sujeta la comunicación digital.





Según una guía realizada por Infocasas,empresa enfocada en brindar servicios de innovación para inmobiliarias, el video online y especialmente el producido para redes sociales presentaran este 2017 novedades ineludibles que no se podrán dejar de ejecutar, como el video 360° y el livestreaming (transmisión en vivo).





"Pocas áreas más propicias para aplicar videos panorámicos que el rubro inmobiliario. Se debe aprovechar su potencial para mostrar todo el espacio de una casa y llegar mucho más allá de lo que muestra una foto", aconseja el informe, que además destaca que la gran novedad para este año serán los videos 360° en vivo en la plataforma Facebook Live.





Realidad virtual e inteligencia artificial

En el IAB Forum 2016 (encuentro de publicidad interactiva), el líder del proyecto Center for the Digital Future, Jeffrey Cole, dijo que el futuro de la realidad virtual implica que "las personas accedan a estar donde no han estado". Esta tecnología permite poder transportarse a cualquier habitación de una futura propiedad utilizando sencillamente unas gafas conectadas a un celular.





Un cambio sin precedentes, según afirma el informe, en la dinámica de búsqueda y muestra de propiedades.Aunque aún los tours 3D no han llegado al país, se han vuelto cada vez más frecuentes en el mundo y su abaratamiento en costos los vuelven tentadores.





A su vez se agrega, que gracias al desarrollo de algoritmos más sofisticados que permiten a los ordenadores comunicarse casi al nivel de las personas, los "chatbots" seguirán en crecimiento para este 2017, encargándose tanto de la atención al cliente como de las ventas.





Según apunta Infocasas, gracias a los avances tecnológicos la tendencia se dirige a que los grupos e individuos humanos se puedan enfocar más en la planificación y la estrategia, mientras que las tareas de comunicación más rutinarias podrán ser realizadas por inteligencia artificial.





Contenido segmentado y marketing dirigido

Generar mensajes mediante tácticas de retargeting (mostrar anuncios solo a quienes ya estuvieron viendo una propiedad), permite hacer llegar a la persona correcta la propiedad adecuada.

En 2016 el uso de las plataformas de marketing digital han permitido a las empresas comercializar a escala. Los emails se envían de forma automática siguiendo líneas de comportamientos específicas, lo que se suma a publicaciones programadas y manejadas de forma remota en redes sociales, que permitirá tomar la delantera con clientes potenciales y optimizar recursos.





Por otro lado, en el informe se adelanta que para este año los anuncios en Facebook serán más costosos porque la empresa no quiere que el feed de noticias se llene de contenidos que los usuarios no quieren ver, por lo que se prevé que el retorno de inversión por anuncio baje y habrá que pagar más para llegar a la misma cantidad de gente. "Los anuncios genéricos serán menos efectivos y más caros, mientras que la publicidad nativa (que se camufla por el interés de su contenido) será la de mayor impacto entre los usuarios", dice el informe.





La experiencia de compra

Infocasas señala en su informe que en el año 2016 las búsquedas provenientes desde celulares aumentaron 20%, estimando incluso que para este año se superaran las hechas desde computadoras. En este sentido se aconseja pensar en estrategias de publicidad que notifiquen a las personas en el preciso instante en que se está buscando alquilar o comprar, pero sin ser invasivo.





Apostar a la interactividad y la conexión en forma creativa con los usuarios implica tener en cuenta que quienes utilizan internet tienen un tiempo de atención cada vez más breve, lo que hace necesario brindar buenos contenidos para que la experiencia del consumidor sea más agradable en la compra, venta y alquiler de propiedades.





Tendencias del mercado

Según el Perfil del Internauta del Grupo Radar, 80 % de la población uruguaya tiene acceso a internet. Las personas entre 25 y 34 años ocupan el rango etario que más creció como buscadores de alquileres , aunque en 2016 la búsqueda de propiedades online de personas de más de 34 años también indicó un gran crecimiento, lo que indica que la tendencia no hará más que seguir expandiéndose.





En otro informe realizado por la misma agencia, se asegura que ante un público que exige cada vez más, la capacitación constante de todos los profesionales vinculados al negocio inmobiliario es ineludible. Mientras que hasta hace unos años, un par de líneas en un clasificado parecían suficientes para publicitar una propiedad, ahora se requiere brindar tanto información detallada como la visualización de los inmuebles con imágenes o videos.





Si bien la decisión de comprar una casa sigue siendo igual de importante que en el pasado –las personas en promedio adquieren una o dos propiedades en su vida– la irrupción de la tecnología permite informarse, cuestionarse y comparar tanto las propiedades en sí como los barrios donde estas se encuentran, finaliza el informe.