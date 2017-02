Tercera semana con subas en lanas en Australia

Fuente:

El Indicador de Mercados del Este subió tres centavos frente a la semana anterior, para ubicarse en US$ 11,15/kg base limpia, máximo valor desde marzo de 2013. El dólar australiano perdió 0,4% frente al estadounidense, cerrando en AU$ 0,769 por dólar. La suba del indicador en moneda local fue de nueve centavos, hasta AU$ 14,49 por kilo. El indicador se encuentra en por encima del año pasado, 22% en dólares estadounidenses y 14% en moneda australiana.La oferta se ubicó en 45.144 fardos de los cuales se vendió el 94,4%, es decir 42.598. El rechazo de 5,6% de los fardos está 2% por debajo de la semana anterior.Como referencia, las lanas de 21 micras aumentaron 0,6% a US$ 11,06 y las de 28 micras subieron 1,9% a US$ 5,40 por kilo.En la semana próxima saldrán a la venta 42.320 fardos.El mercado local sigue con la misma tónica que la semana anterior, escasa operativa y mayor interés por lanas finas. Se está en la recta final de la zafra y los negocios en Merino grifa verde se mueven en el eje de US$ 7 y en Ideal US$ 6.El stock en mano de productores de lanas gruesas es difícil de estimar pero es importante, con poca disposición vendedora pues el precio está sustancialmente por debajo de la zafra pasada. Lotes sin acondicionar se mueven en el eje de US$ 2,50 y algunos lotes puntuales grifa verde y según finura alcanzan a US$ 3.