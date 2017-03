Ternera cotizó a US$ 24.000 y un toro a US$ 16.800 en remate de Las Anitas

Una ternera cotizó a US$ 24.000 y un toro a US$ 16.800 en el remate Clásico de verano, que realizó cabaña Las Anitas, de J. Ernesto Alfonso e Hijos este viernes en el marco de la Expo Durazno 2017.

La cotización de US$ 24.000 se logró tras la inversión de US$ 12.000, que las firmas Sucesión García Pintos y Viña Chica realizaron por el 50% de la ternera Katrina. En tanto el 50% del toro Bazooka, hermano entero del campeón del mundo Kamikaze, fue vendido en US$ 8.400 a El Puesto SG.

Los negocios se realizaron con un local colmado de público, ya que era una de las actividades de la exposición que generaba mayor expectativa. Remató Daniel Dutra, con la asistencia de todo el equipo de Escritorio Dutra Ltda.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: dos derechos a aspirar embriones US$ 8.640, US$ 5.280 y US$ 6.960; 50% de un toro Hereford US$ 8.400 (cotizando el 100% a US$ 16.800); dos vaquillonas Polled Hereford PI con servicio US$ 1.500, US$ 1.200 y US$ 2.700; cinco vaquillonas Polled Hereford PI preñadas US$ 3.000, US$ 1.200 y US$ 1.660; 10 vaquillonas Hereford PI preñadas US$ 2.100, US$ 1.000 y US$ 1.425; cuatro receptoras preñadas US$ 5.040, US$ 4.920 y US$ 5.010; y dos terneras y media (se vendió 50% de una) Polled Hereford PI US$ 24.000, US$ 5.400 y US$ 9.849.

En total se comercializaron 23,5 vientres Polled Hereford a US$ 2.974 de promedio.

