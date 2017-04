Tesla: un salto en valor de mercado a fuerza de expectativas

Tesla se convirtió el lunes, por primera vez y brevemente, en la fabricante de automóviles estadounidense con mayor valor de mercado, al alcanzar una capitalización de US$ 51.105 millones, mayor que la de General Motors.

Los papeles de la empresa que fabrica automóviles eléctricos de lujo subió hasta un 3,15% a un récord de US$ 313,73, llevando a que su valor de mercado superara el de GM , de US$ 51.095 millones, antes de volver a caer. En el último mes, las acciones de Tesla se han disparado un 35% ya que los inversores apuestan a que la empresa revolucionará la industria de la mano de su presidente ejecutivo, Elon Musk.

La capitalización de mercado actual de Tesla equivale a US$ 102.000 por cada auto que fabricará en 2018, o US$ 667.000 por vehículo vendido el año pasado. El valor de GM equivale a US$ 5.000 por unidad vendida en 2016. Muchos creen que Tesla podría convertirse en un gigante del transporte de energía verde y que su valuación es razonable basándose en expectativas de crecimiento a largo plazo.

Pero los escépticos sostienen que las metas de la empresa no son realistas y que corre el riesgo de ser superada por GM, Ford y otras empresas del sector que están desarrollando sus propios autos eléctricos.

GM y Ford venden menos

Los grandes constructores de automotores estadounidenses anunciaron este lunes ventas menores que lo esperado en marzo, cuando se intensifican los temores sobre la capacidad del mercado de mantener el crecimiento delos tres últimos años.

GM vendió 256.224 vehículos el mes pasado, en alza de un 1,6% en relación a un año atrás, contra un incremento de 9,6% esperado por el gabinete especializado Edmunds.com.

Ford, segundo constructor estadounidense registró una caída de sus ventas de 7,2% hasta las 236.250 unidades, principalmente en las de sus pequeños vehículos, que se redujeron en 24,2% en relación al mismo mes del 2016.

Fiat Chrysler Automobiles (ex-Chrysler) registra un descenso en las ventas de su marca de SUV Jeep. El grupo, filial de FCA Automobiles, acusó un retroceso de 5%, vendiendo 190.254 unidades.

Tesla anunció el 2 de abril haber vendido más de 25.000 vehículos en el primer trimestre, un récord trimestral que impulsó este lunes su título en bolsa. El constructor de vehículos eléctricos, que planea iniciar la producción de su modelo de gran consumo en julio, el "Model 3", superó simbólicamente el lunes a Ford en términos de capitalización bursátil, aunque Ford produce más de seis millones de vehículos anuales y Tesla menos de 100.000.