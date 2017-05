The Rock: ¿el próximo presidente de Estados Unidos?

Baywatch | Trailer #1



El actor y productor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", no descarta aspirar a la presidencia de Estaos Unidos en un futuro y afirmó que es "una posibilidad real", durante una entrevista con la revista GQ."The Rock" aseguró en esa entrevista que "hace un año" se le empezó a plantear "cada vez más" si se presentaría a unas elecciones presidenciales."Había una sensación real de seriedad, lo que me hizo llegar a casa y pensar 'déjame volver a meditar mi respuesta y asegurarme que estoy dando una contestación verdadera y respetable'", narró el actor de la saga de acción, de 45 años.La idea surgió después de leer en junio un artículo en el diario The Washington Post que sugería a "The Rock" como un candidato viable a la Casa Blanca dado el clima político del momento, cuando Donald Trump , ahora presidente , aspiraba a liderar el país.Tras considerar la opción, Johnson, que según GQ es el actor mejor pagado del mundo, confesó que se plantea seriamente dejar de lado su prolífica carrera para dedicarse a la política y optar a ocupar la Casa Blanca.

"Creo que es una posibilidad real", aseveró.



"The Rock", quien antes de ser actor era un luchador popular, es uno de los protagonistas de la saga Rápido y Furioso películas que conjuntamente han recaudado a nivel mundial más de 1.000 millones de dólares al año.





Fuente: EFE