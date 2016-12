Tiembla Netflix con la llegada de Prime Video

La tienda virtual Amazon anunció ayer el lanzamiento de su servicio de streaming Amazon Prime en todo el mundo, incluido Uruguay. La apertura internacional de esta división de la empresa de Jeff Bezos inaugura un panorama más competitivo para el mercado global del entretenimiento on demand, actualmente dominado por Netflix y sus 86,7 millones de suscriptores en el mundo.





Hasta mediados de noviembre, Amazon Prime Video estaba disponible solo en Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Japón. Desde el miércoles, usuarios uruguayos pueden acceder a los contenidos de la plataforma en el sitio PrimeVideo.com desde sus computadoras, teléfonos móviles (Android e iOS) y teléfonos inteligentes LG y Samsung, según lo indicó la compañía a través de un comunicado oficial.





El costo de suscripción al servicio de Amazon será de US$ 2,99 al mes durante los primeros seis meses, para luego aumentar la tarifa mensual a US$ 5,99. Actualmente Netflix ofrece un mes gratis de suscripción y una tarifa mensual entre US$ 7,99 y US$ 11,99, según el plan elegido.





Prime Video tendrá disponible en Uruguay un catálogo que incluye películas de múltiples géneros precedentes de Hollywood y hasta de Bollywood (la industria cinematográfica de India), aunque ningún estreno de 2016.





Al igual que Netflix, el servicio de Amazon también incluye una serie de contenidos narrativos creados exclusivamente por la compañía para su plataforma. El catálogo actual para Uruguay incluye siete series originales de Amazon: The Grand Tour, The Man in The High Castle, Transparent, Hand of God, Bosch, Mozart in the Jungle y Red Oaks.





También se pueden encontrar series estrenadas en Estados Unidos por otras cadenas, como Mr. Robot (USA Network), Fear the Walking Dead (AMC) y hasta las temporadas completas de Seinfeld, un clásico de la televisión de comedia que fue emitida entre 1989 y 1998 por NBC y es replicada en Latinoamérica por la señal Sony.





Y aunque el catálogo presente de Prime Video no se iguale en términos cuantitativos con Netflix, el servicio de Amazon sí repite otras herramientas que buscan ponerla como principal competidora de la compañía fundada por Reed Hastings y Marc Randolph.





Prime Video ofrece la posibilidad de descargar sus contenidos en iPhone, iPad, así como también a otras tabletas y dispositivos Android, según se indica en la página principal del servicio. A principios de noviembre, Netflix anunció esa misma posibilidad al presentar su modo offline.





Cancha llena

El lanzamiento de Amazon representa una amenaza directa para el dominio global del mercado de Netflix, que hasta ahora se ha posicionado como el principal distribuidor de contenidos on demand.

Netflix aumentó su alcance global en enero, ampliando sus servicios a 130 países. En el último cuatrimestre su número de suscriptores sumó 3,2 millones en el mundo y 370 mil en Estados Unidos, con lo que alcanzó los 86,7 millones de suscriptores activos, informó la revista Fortune en noviembre.





De acuerdo a la publicación, Amazon no ha publicado jamás las cifras de suscriptores de Prime Video, pero su presencia, junto a la competencia de otros servicios como Hulu y HBO Now (que pertenece a la señal de cable HBO), auguran un mercado cada vez más reñido. Tanto Hulu com HBO Now no están disponibles actualmente en Uruguay. HBO sí ofrece acceso a su plataforma HBO GO (en la que se pueden ver sus contenidos a través de diferentes dispositivos) si se tiene una suscripción a su paquete de canales de cable.





En tanto, en marzo de este año, se lanzó en Uruguay el servicio de entretenimiento on demand Qubit.tv, de origen argentino. Mientras que la plataforma se expandió en el mercado de habla hispana a través de alianzas comerciales con socios como Telecom en Argentina y Virgil en Colombia. En Uruguay, Qubit está disponible en la tienda de Vera TV de ANTEL.





Actualmente para acceder a los contenidos de la plataforma se debe ingresar a su sitio oficial, Qubit.tv.