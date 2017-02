Tina Lawson: la matriarca de las estrellas del pop

Alex Hawgood - The New York Times News Service





Para ser artistas que se encuentran permanentemente bajo el escrutinio del público, Beyoncé y Solange Knowles se las han arreglado para no compartir en exceso las pequeñeces de sus vidas personales. Pero hay un tema sobre el que hablan con entusiasmo: su madre, Tina Knowles Lawson.





En el número de enero de la revista Interview, Solange es entrevistada por Beyoncé y se explaya sobre cómo su madre siempre les enseñó "a tener el control de nuestra voz, nuestros cuerpos y nuestro trabajo". En junio pasado, cuando aceptó el premio de ícono de la moda del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, Beyoncé lo dedicó a su "fabulosa y hermosa" madre.





Lawson, de 63 años de edad, ahora se encuentra en un nuevo papel como el puente artístico entre dos de los álbumes de 2016 más elogiados por la crítica: Lemonade, el disco intensamente visual de Beyoncé que ganó dos premios Grammy, y A Seat at the Table, el sobrio y poético álbum de R&B de Solange, que fue el número uno en la lista del mejor álbum de Pitchfork el año pasado y también se llevó un premio hace una semana en los Grammy. En octubre, sus hijas hicieron historia cuando se convirtieron en las primeras hermanas en alcanzar el No. 1 en la tabla de Billboard 200 en el mismo año.





La sombra de Lawson, una ex estilista del Sur que es coleccionista de arte contemporáneo afroamericano, se cierne sobre las alusiones artísticas en Lemonade a la maternidad afroamericana intergeneracional, las peleas maritales y las profundas raíces criollas de su familia.





Una Beyoncé esquiva a los medios rompió su silencio para hablar sobre la influencia creativa de su madre (aunque por correo electrónico). "Creo que fue importante que mi madre nos rodeara de imágenes positivas, poderosas y fuertes del arte africano y afroamericano para que pudiéramos reflejarnos y vernos nosotras mismas en ellas", señaló.





"Mi madre siempre ha estado dedicada a hacer sentir a las mujeres hermosas", añadió, "ya fuera alguien que se sentara en su peluquería o haciendo un vestido para una de las chicas de la iglesia".





La aparición de Lawson en A Seat at the Table es más explícita. En Tina Taught Me, un interludio oral de 74 segundos, sermonea sobre el orgullo afroamericano. "Siempre he estado orgullosa de ser negra. Nunca quise ser nada más", afirma. También dice que le "entristece" cuando la gente considera que eso es ser "anti-blanco".





"Dice cosas en ese interludio que yo había estado tratando de decir durante los últimos cuatro años", fijo Solange. "Pero mi madre tiene una forma muy especial de comunicarse". "Si mi hermana y mi proyecto se sienten como un 'despertar' para algunos", añadió, "constantemente les digo que ambas crecimos en una casa con dos palabras: Tina Knowles".





La costurera del pop

La matriarca de la familia reinante de la música pop reside en una casa amurallada tipo castillo encima de las ondulantes Colinas de Hollywood en Los Ángeles. En una noche cálida a fines de noviembre, Lawson estaba sentada en su sala de estar de brillantes colores, llena de obras abstractas y postimpresionistas, principalmente de artistas africanos y afroamericanos.





Vestida de manera informal, "Miss Tina" –como le gusta ser llamada–, es toda cordialidad y elegancia natural. Quizá haya criado a dos hijas superestrellas, pero ella se muestra como una jubilada sabia, absolutamente cómoda en su piel inmaculada.





Su lado irreverente es familiar para sus casi un millón de seguidores en Instagram, una plataforma difícilmente conocida por ser acogedora con las mujeres afroamericanas de más de 60 años. Publica tontos chistes de madre, imita a Tina Turner y generalmente payasea con sus amigos y familiares. "Quiero mostrar a la gente la regularidad de mi vida, y que no todo es tan sofisticado", dijo.





Lawson, nacida con el nombre de Celestine Ann Beyincé, creció en los años 50 en Galveston, Texas. La última de siete hermanos, su padre era estibador y su madre era costurera. Ella eligió la costura a corta edad, creando brillantes atuendos para su grupo de cantantes inspirado en las Supremes.





A los 19 años se mudó a California para trabajar como maquilladora para Shiseido Cosmetics, pero regresó a Texas un año después cuando sus padres enfermaron. Con ayuda de su entonces esposo, Matthew Knowles, un ex ejecutivo de Xerox, abrió en Houston un salón de belleza de 12 sillas llamado Headliners. Era un escenario improvisado para sus pequeñas hijas, mientras las mujeres bajo las secadoras actuaban como jueces.





Cuando Destiny's Child, el grupo de chicas integrado por Beyoncé, Kelly Rowland ("mi otra hija") y Michelle Williams, se empezó a destacar a fines de los años 90, Lawson regresó al diseño e improvisó uniformes de Boy Scout con aberturas, pantaloncillos cortísimos con estampado de camuflaje y vestidos de piel al estilo Tarzán, para que el grupo los usara en el escenario.





Como lo expresó Beyoncé en su discurso ante el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, los diseñadores se mostraban renuentes a vestir "a chicas curvilíneas, pueblerinas y negras", así que su madre intervino. "Se veían un poco alocadas a veces", dijo Lawson, "pero la gente siempre se preguntaba qué usarían la próxima vez".





Destiny's Child llegó a vender más de 60 millones de discos en todo elmundo, y la madre de la banda se convirtió en una fuerza de la moda. En 2004, ella y Beyoncé iniciaron House of Deréon, una marca de ropa de moda y de bajo precio. Le siguieron una colección para adolescentes, ropa de cama y una línea de ropa para mujeres mayores llamada Miss Tina.





Cuando el grupo se separó en 2005, Lawson siguió creando vestuario para Beyoncé, incluido el traje de gala de brocado negro que usó para los Oscar de 2005.





Pero en 2009, justo cuando su vida profesional parecía estar en su apogeo, Lawson dijo que su "mundo se detuvo por completo". Después de 33 años de matrimonio, se divorció de Matthew Knowles, quien había sido el mánager de sus hijas. La separación planteó preguntas existenciales. "¿Qué tipo de vida iba a tener ahora?", dijo Lawson. "Pensaba que era demasiado tarde para que yo intentara algo nuevo".





La nueva vida de Miss Tina

En busca de respuestas, cerró todos sus negocios y, a los 59 años, abandonó Houston y partió a Los Ángeles, para lo que en broma dijo era "una nueva casa, un nuevo auto, un nuevo hombre y una nueva vida". En 2013, se reencontró con un viejo amigo, Richard Lawson, un actor de televisión conocido por sus papeles en Dynasty y All My Children. La pareja se casó dos años después. "Me siento liberada ahora, realmente, así me siento", dijo.





Lawson ahora enfoca su tiempo en temas que apuntan a empoderar a las mujeres afroamericanas y a la filantropía. Además, está escribiendo una autobiografía que dice es un "libro sobre cómo recuperar tu vida". Ella y su esposo planean abrir en marzo un taller de actuación para jóvenes de bajos recursos, en Los Ángeles, llamado WACO Theater Center.





Y después de su autoimpuesto descanso de la moda, diseñó el atuendo dorado que Solange usó en su video musical Cranes in the Sky, así como el vestido blanco que la cantante lució en la fiesta de despedida del presidente Barack Obama en la Casa Blanca el 6 de enero.





"El día que tuve hijos, pensé: 'Quizá pueda arruinar todo lo demás, pero no esto'", dijo Lawson, mostrando una sonrisa cómplice. "Ahora que son mujeres adultas, es como decir: 'Es mi turno'".

