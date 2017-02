Tobilleras electrónicas se extenderán a todo el país

El gobierno asumió la responsabilidad por la muerte de Valeria Sosa, asesinada de un disparo por su expareja que es policía con el arma de reglamento. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que por "una falla en el ámbito policial" esa muerte no se evitó.





La mujer lo había denunciado a fines de 2015, cuando ya estaba vigente un protocolo de la cartera que establece que a cualquier funcionario que se le haga una denuncia por violencia doméstica se le debe quitar el arma. Sin embargo, eso no ocurrió, el hombre fue a la casa de su exmujer el domingo 30 de enero por la noche y luego de una breve discusión en la puerta del edificio, la mató de un disparo en la cabeza frente a sus dos hijos.





Apenas enteradas de lo ocurrido, las autoridades del Ministerio del Interior pidieron información de urgencia. Se confirmó que "en el sistema informático la denuncia de 2015 estaba incompleta", afirmó a El Observador July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género de esa cartera.





La investigación administrativa iniciada derivará en sanciones y las autoridades determinan por estos días sobre quién recaerá la responsabilidad. "Se tienen que recabar los testimonios de los que estaban ese día en la seccional (donde se hizo la denuncia) y en otra que pudiera estar vinculada y se intenta determinar de quién fue la responsabilidad: si de quien tomó la denuncia, de quien la derivó o del que estaba a cargo", indicó Zabaleta.





La jerarca dijo que la investigación puede terminar en "sanciones importantes", como sumarios. "Al momento se está recabando toda esa información, testimonios y pruebas de quién hizo qué y quien no hizo qué", agregó.





Ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Telenoche que "el hecho se produjo en un lugar, fue denunciado en otro, el que recibió la denuncia lo pasó al lugar donde se produjo el hecho, pero no llegó a las unidades especializadas de Violencia Doméstica".





Bonomi manifestó que si la violencia doméstica se toma "solo como un problema policial" no se resolverá "nunca". "Este es un problema social que tiene que encararse así y que requiere un proceso que no es sencillo y es lento", dijo.





En esa línea, mientras la investigación sobre la denuncia sigue en curso, las autoridades aguardan a que el 15 de febrero se les entreguen los resultados de una evaluación que se está realizando en Cerro Largo, Treinta y Tres, Salto y Paysandú sobre el uso de pulseras electrónicas para implementar la tecnología en esos departamentos.





Según indicó Zabaleta, la idea es que a fin de año todo el país cuente con el sistema de pulseras electrónicas funcionando. Por ahora, el sistema llegó a Montevideo, Canelones, Maldonado, Flores, Florida, San José, Durazno y Tacuarembó. Bonomi, por su parte, dijo que "las pulseras son una buena solución para los casos que llegan a la Justicia y resuelve utilizarlas". De todos modos, destacó que "la mayoría de los casos no llegan a la Justicia".





Las pulseras electrónicas fueron puestas en funcionamiento en 2012 y le insumieron al Ministerio del Interior un gasto inicial de US$ 1 millón. Se pudieron comenzar a utilizar desde el 25 de noviembre de 2012, fecha elegida por ser el Día Internacional Contra la Violencia de Género.





La pulsera se le coloca por orden judicial al agresor, junto con un GPS que transmite una señal. A su vez, la persona agredida tiene otro dispositivo con un botón de pánico. Las alertas son recibidas en el Centro de Comando Unificado, donde trabajan dos policías en turnos de seis horas y un supervisor. Una vez que el ministerio reciba la evaluación de los cuatro departamentos donde se aplicarán en el corto plazo, comenzará a capacitar a los funcionarios destinados a esa tarea.





Protocolo cuestionado

El protocolo de actuación en materia de violencia doméstica o género para funcionarios del Ministerio del Interior fue reglamentado en un decreto de principios de 2015 y define a la violencia doméstica y de género "perpetrada por personal del Ministerio del Interior" como "una falta grave". Esa definición se basa en que "constituye un comportamiento inaceptable que, además de ocasionar daño a la salud mental y física de las personas y a su bienestar general, contraviene los principios y cometidos de un organismo mandatado para la prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad pública".





En ese marco, es obligatorio que el personal denuncie "de manera inmediata todo acto de violencia doméstica y de género que involucre a funcionarios de la institución", así como "el retiro del arma de reglamento a la persona ofensora, de manera preventiva". Una junta médica se encarga de evaluar a la persona denunciada y es la que dispone el reintegro o no del arma. Ese procedimiento puede durar varios meses.





El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) cuestionó el contenido del protocolo cuando fue puesto en funcionamiento por considerar que no ofrece garantías a los policías. Para Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del gremio, el asesinato de Sosa demuestra "que el control ministerial es nulo".





"Es la desesperación de no hacer las cosas como corresponde. Tiene que haber una detección de posibles agresores. Eso es lo esencial, lo que no puede faltar. Porque si no el problema sigue estando dentro de la institución. A eso apuntamos nosotros", dijo Barrios. La propuesta del SUPU es que en la carrera policial se realicen talleres y que se pueda identificar a personas que pueden tener conductas violentas.





Un análisis jurídico realizado por el gremio sobre el protocolo indica que hay un vacío porque no se establecen plazos para evaluar las denuncias y cuestiona que éstas puedan ser anónimas. Según Barrios, muchas policías denuncian ante el gremio que se les quitó el arma porque sus parejas o exparejas las denunciaron "como represalia".





Cuando se los denuncia, se los aparta de la tarea que realizaban puesto que pasan a estar desarmados y eso deriva en que se les reduzca el salario.





Por su parte, el asesor legal del Sindicato Policial de Montevideo (Sipom), el abogado Washington Abdala, dijo a El Observador que el protocolo es adecuado pero siempre y cuando "esté bien aplicado".

"Pueden suceder casos de una mala denuncia, pero no es la regla. Estamos hablando de la excepción. Se tienen que aportar pruebas para generar elementos de convicción", dijo.





El caso de Sosa se suma a otros cuatro que marcaron un comienzo de año negro en materia de violencia de género. El último caso ocurrió en la noche del domingo. Según indicó Montevideo Portal, luego de una discusión, un hombre de 45 años asesinó a su esposa, de 42, golpeándola en la cabeza con una maceta. El hombre se entregó a la Policía y está a disposición de la Justicia.