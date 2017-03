Trabajadores de los ómnibus analizan parar el día del clásico

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) analiza parar cuatro horas antes y cuatro después del clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputará el próximo 5 de abril a las 20:30, si el Ministerio del Interior no ofrece garantías respecto a la seguridad de trabajadores y pasajeros, dijo a El Observador el dirigente de la gremial, Marcos Lombardi. Hasta ahora los ómnibus suburbanos (Copsa, Casanova y Tala-Pando) ya definieron parar, mientras que los urbanos decidirán qué acciones tomar el jueves, luego de reunirse con el jefe de Policía Nacional, Mario Layera.

"Creemos que hacer el clásico un miércoles es inconveniente, y nos parece peor el horario. Nos preocupa la seguridad de nuestros compañeros y de nuestros usuarios" dijo Lombardi. El dirigente explicó que el mayor problema de hacer un partido clásico un día de semana es que hay más gente en la calle, sumado a que en esa hora muchos usuarios vuelven del trabajo, por lo que las unidades se verán desbordadas de hinchas y usuarios "comunes".

Además, Lombardi señaló que hasta ahora no conocen cómo será el operativo por parte del Ministerio del Interior para dar garantías a los trabajadores y usuarios de transporte, algo que "no es normal". "En los partidos complicados, como estos, nosotros sabíamos con anterioridad cuál iba a ser el operativo de la Policía, dónde iban a estar instalados los controles, cuántos policías íbamos a tener a disposición y cuántos móviles iban a acompañar a nuestras unidades", dijo. "Hasta que no tengamos respuesta no están dadas las garantías para trabajar en forma normal", concluyó el dirigente.

Lombardi dijo que los días de clásicos los trabajadores no quieren hacer el servicio porque "es muy difícil trasladar hinchadas que van sacados", algunos de ellos drogándose, saltando, gritando y rompiendo las unidades.

"Si no están dadas las garantías de seguridad los ómnibus urbanos se sumarán a la paralización de las actividades y hasta ahora no hemos tenido una respuesta concreta sobre el tema", agregó el dirigente.

