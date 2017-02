Trabajadores de Meteorología paran 24 horas y se suspenden distintos vuelos comerciales

La medida será a nivel nacional por lo que no se van a emitir pronósticos del tiempo. Asimismo, los pronósticos que corresponden a la operativa aeronáutica no se emitirán durante dos horas por turno por lo que, durante esas horas de paro, se suspenden todos los vuelos comerciales.





En el aeropuerto de Carrasco el paro será entre las 11 y 13 horas mientras que en el aeropuerto de Melilla será entre las 12 y 14 horas. Los únicos servicios que se mantienen son aquellos que corresponden a vuelos de emergencia y sanitarios.





El sindicato de trabajadores está en conflicto desde la semana pasada y reclama el pago de partidas salariales que, señala, el Poder Ejecutivo adeuda desde el año pasado.





La dirigente del sindicato, Cristina Mathison, explicó en conferencia de prensa que en el año 2016 el directorio del Instituto de Meteorología ( Inumet ) no pagó a los trabajadores partidas salariales que estaban comprendidas dentro del presupuesto para atender la inequidad ya que, sostienen, muchos trabajadores reciben un sueldo que no se corresponde con el rol y tarea que realizan.





"No hubo adelanto por carrera, no hubo corrección de inequidad, no hubo partida por alimentación, no hubo compromiso de gestión, todas las cosas que tenían comprometidas con nosotros no las pagaron", sostuvo.





Asimismo, la dirigente sostuvo que en 2016 el instituto devolvió a rentas generales $ 65 millones por el rubro remuneraciones con los que se podría haber cumplido con los reclamos del gremio.





"¿Cuál es el sentido que tiene el doble discurso del Poder Ejecutivo cuando por un lado remarca la importancia que tienen los productos que se elaboran en Inumet frente a los fenómenos adversos, el cambio climático, la variabilidad climática; y por otro lado los trabajadores desde hace 8 años vienen reclamando la inequidad en la función?", se preguntó.





Los trabajadores continúan en negociaciones con el Ministerio de Economía para resolver este conflicto . Mathinson dijo que las medidas de protesta van a seguir hasta que los trabajadores reciban "una propuesta seria y racional" por parte del ministerio.

