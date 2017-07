Trabajo en negro alcanza a 60% de mayores de 65 años en actividad

Uruguay es el segundo país más envejecido de América Latina. Esa característica determina que deba encontrar herramientas para mitigar el impacto en el sistema de seguridad social, ya que la presión va a ser mayor a medida que pasen los años. Según la publicación que recabó datos a nivel regional Personas mayores: hacia una agenda regional de derechos, y que fue presentada este martes en la Universidad de la República, seis de cada 10 personas de 65 años o más que trabajan lo hacen en la informalidad. El promedio nacional de trabajadores en negro es de 25%.





Consultado por El Observador, el demógrafo Juan José Calvo dijo que las personas que todavía trabajan cuando están en edad de jubilación lo hacen porque gran parte de su vida estuvieron en la informalidad, por lo que tienen jubilaciones o pensiones muy bajas cuando quieren abandonar el mercado laboral . Por ese motivo, compensan lo que reciben por mes con otros trabajos en negro y de esa forma obtienen mejores ingresos.





"El sistema de seguridad social se fue ampliando de a poco en Uruguay. Cuando las personas que hoy son mayores trabajaban, era mucho más común hacerlo en la informalidad", agregó. El 21% de los ancianos que pertenecen al quintil de menores ingresos todavía trabaja. De ese porcentaje, más de la mitad lo hacen sin registros.

8% de los hombres mayores de 65 años cobraba una pensión en 2015. Por el contrario, más de la mitad de las mujeres tenía una pensión ese mismo año. La jubilación es más común en los hombres que en las mujeres.

La falta de controles en la inscripción de los trabajadores determinó también una mayor presión en el sistema de seguridad social. La ecuación es simple: cuantos más aporten, entre más se repartirán los gastos de los pasivos. De todos modos, Calvo fue alentador y consideró que el sistema de seguridad social en Uruguay ya fue auditado por consultoras internacionales, que le dieron el visto bueno. "La situación acá no es grave, no es para nada grave. Mientras las personas que están en edad laboral estén registradas, los aportes a los pasivos no van a desestabilizar el sistema", sostuvo.





Además, la publicación afirma que los niveles de cobertura de la seguridad social al momento del retiro son altos. El porcentaje de personas de 65 años o más que cobraba jubilaciones o pensiones en 2014 era de 87,4%. De hecho, el 83,8% de los hombres y el 62,2% de las mujeres cobraban una jubilación. En el caso de las pensiones la situación varía, ya que más de la mitad de las mujeres reciben una y solo 8% de los varones tiene una pensión.

45,7% de las mujeres mayores de 65 años son viudas. El 12,7% de los hombres de la misma edad quedaron viudos.

Según el informe, el elevado número de mujeres mayores que cobran pensiones se puede relacionar con que, entre las causales para su obtención, la viudez o el divorcio con dependencia económica son condiciones que principalmente se dan entre las mujeres. De hecho, ellas son más longevas y tienen ingresos –en la mayoría de los casos– muy bajos o inexistentes al momento de separarse.





La demografía

En Uruguay hay 420.446 personas que tienen entre 65 y 84 años. También hay 63.961 adultos mayores que tienen 85 o más años. De todos modos, a medida que envejecen, las mujeres son más longevas, ya que en la franja de más de 85 años hay siete mujeres por cada tres varones.





La situación conyugal más frecuente entre los ancianos es la de estar casado (45,2%). La viudez sigue en segundo puesto con 32% de los casos. Además, las mujeres viudas son mucho más frecuentes que los hombres: 45,7% de las mujeres son viudas frente a 12,7% de los varones.

