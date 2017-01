Es difícil hacer futurología al hablar de qué actores brillarán en los próximos meses. Intérpretes que tienen roles muy destacados en un año suelen tener durante los meses siguientes un período de poca exposición ya que se encuentran trabajando en los roles que les surgen luego de su gran salto, o como es cada vez más habitual, están atados a ese mismo papel para una secuela.





Sin embargo, es posible prever con base en los estrenos de 2017 quiénes pueden comenzar a tener una mayor exposición. Algunos ya vienen de papeles interesantes que les abren las puertas de grandes sagas, mientras que otros llegan con una trayectoria algo más formada pero al borde de dar el salto a la masividad.





Donald Glover

Un artista polifacético - Un rostro destacado en televisión, cine y música





Awaken, my love!) en su faceta como músico, donde usa el nombre Childish Gambino, y lleva ya tres álbumes. Comediante, escritor y guionista, Glover se inició en televisión, y desde hace algún tiempo ha tenido roles en cine, siendo hasta ahora el más destacado el del joven científico Rich Purnell en Misión rescate. Este hombre no solo actúa sino que acaba de lanzar un gran disco de funk y hip-hop () en su faceta como músico, donde usa el nombre Childish Gambino, y lleva ya tres álbumes. Comediante, escritor y guionista, Glover se inició en televisión, y desde hace algún tiempo ha tenido roles en cine, siendo hasta ahora el más destacado el del joven científico Rich Purnell en Misión rescate.





Sin embargo, a partir de 2017 se dará su despegue definitivo ya que tendrá un papel en la próxima película del Hombre Araña, y luego continuará viaje hacia una galaxia muy, muy lejana, para interpretar a Lando Calrissian, el bandido espacial devenido en empresario interpretado originalmente por Billy Dee Williams, en la película sobre Han Solo que se sumará al universo de Star Wars en 2018. Y además, estrenará la segunda temporada de la serie que protagoniza, dirige y guiona, Atlanta. En ella encarna a un joven rapero que junto a su primo busca convertirse en una estrella para ayudar económicamente a su familia.





atlanta





Tom Holland

El nuevo ícono juvenil - De actor teatral a superhéroe





A sus 20 años, este joven inglés formado en el mundo de la danza y el teatro está preparado para tomar al mundo del cine por asalto. Sin dudas su trabajo principal (y el que lo mantendrá ocupado durante años) será el de encarnar a Peter Parker y ponerse el traje rojo y azul del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel. Tras un duro proceso de selección y una participación en Capitán América: Civil War, Holland protagonizará Spider-man: de regreso a casa, que se estrena en julio. A ella se suman la película de aventuras The lost city of Z, basada en la historia real de un grupo de exploradores ingleses desaparecidos en Brasil en 1925; el thriller medieval Pilgrimage y el drama histórico The Current War, sobre la rivalidad entre Thomas Edison y George Westinghouse. Y por si fuera poco, Holland está en tratativas para protagonizar la adaptación de la novela juvenil Chaos Walking, una de las herederas de Los juegos del hambre.





Spider-Man: de regreso a casa Primer avance de Spider-Man: de regreso a casa

Marvel Sony Pictures



Katherine Waterston

Una nueva heroína de acción - La explosión tardía de una actriz versátil





Su rostro apareció recientemente en Animales Fantásticos y donde encontrarlos, en el que encarnó a Tina Goldstein, la agente mágica gubernamental que acompaña en sus aventuras a Newt Scamander, el protagonista de esta nueva saga ambientada en el mundo de Harry Potter. Si bien ha participado en películas como Steve Jobs en 2015 y Vicio propio en 2014 (que le valió nominaciones como actriz de reparto en premios menores dentro de Hollywood, como el Satellite Award o algunos galardones de la crítica), su llegada a la obra de J.K. Rowling le abrió las puertas de cara al año que viene, a pesar de que ya cuenta con 36 años, una edad mayor de lo habitual para explotar en el mundo del espectáculo.





Alien: Covenant, la nueva entrega de la franquicia creada por Ridley Scott que se estrenará en mayo. Con un look similar al de Sigourney Weaver en las primeras entregas de la serie (pelo corto, musculosa blanca, arma grande), su papel parece estar destinado a tomar el relevo de Ellen Ripley en la saga. Pero además de mostrar sus capacidades como soldado, también estrenará durante el próximo año dos películas totalmente diferentes. Por una parte, será integrante del impresionante elenco de la nueva comedia del director y guionista Steven Soderbergh (La gran estafa, Magic Mike) llamada Logan Lucky, en la que también actúan Daniel Craig, Channing Tatum y Adam Driver (otro de los nombres a seguir en 2017). Por otro lado, estará en un relato romántico de Fluidic, y tendrá una participación en The Current War junto a Tom Holland, Benedict Cumberbatch y Michael Shannon. Su rol de más alto perfil en 2017 será el de la astronauta Daniels en, la nueva entrega de la franquicia creada por Ridley Scott que se estrenará en mayo. Con un look similar al de Sigourney Weaver en las primeras entregas de la serie (pelo corto, musculosa blanca, arma grande), su papel parece estar destinado a tomar el relevo de Ellen Ripley en la saga. Pero además de mostrar sus capacidades como soldado, también estrenará durante el próximo año dos películas totalmente diferentes. Por una parte, será integrante del impresionante elenco de la nueva comedia del director y guionista Steven Soderbergh () llamada, en la que también actúan Daniel Craig, Channing Tatum y Adam Driver (otro de los nombres a seguir en 2017). Por otro lado, estará en un relato romántico de ciencia ficción llamado, y tendrá una participación enjunto a Tom Holland, Benedict Cumberbatch y Michael Shannon.





alien



















