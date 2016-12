Tres de cada 10 alumnos de bachillerato no promueven el año

El MEC presentó datos que no habían sido divulgados por ANEP

En 2015, el 28,3% de los estudiantes de educación media superior (bachillerato de Secundaria y UTU) no promovieron el año. En 2011 y 2014 el porcentaje se ubicó en el entorno del 30%. Las cifras surgen del anuario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) correspondiente a 2015, que las autoridades presentaron ayer.

La publicación señala que durante el período (2011- 2015) la no promoción en bachillerato –que se entiende como tener pendiente la aprobación de al menos una materia– tuvo "altibajos" producto de la mejora "sostenida" de la promoción en Secundaria, que se vio parcialmente compensada por la desmejora en UTU. Los datos resultan novedosos dado que los respectivos consejos desconcentrados (Secundaria y UTU) suelen no revelarlos bajo la premisa de que en esta etapa del ciclo educativo la disgregación de los datos hace difícil su interpretación, ya que la aprobación es por materias y no por grado.

Según el anuario del MEC, en 2015 la no promoción en el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) se ubicó en 38%. Es decir que casi cuatro de cada 10 estudiantes de los bachilleratos tecnológicos no promovió todas las materias del año. En 2011, la no promoción fue de 36%.

En tanto, en el Consejo de Educación Secundaria (CES), la no promoción en 2015 alcanzó en primer año de bachillerato (cuarto de liceo) 32,6%, en segundo año (quinto de liceo) 29,6% y en tercer año (sexto de liceo) 51,7%.

Es decir, más de la mitad de los estudiantes de sexto año no egresó del liceo. Si se comparan estos datos con los de 2011, la no promoción en primer año se mantuvo igual. En los otros dos grados fue menor.

La publicación destaca que 2015 presenta la mayor cantidad de egresados de Secundaria (9.312 estudiantes) en el último lustro, con un aumento de 44,7% respecto a 2014 (6.435), el punto más bajo del período. Con respecto a 2011 supone un aumento de 14,5%.

UTU en cifras

El anuario se dio a conocer en momentos en que la falta de cupos en UTU se hace evidente en las largas colas de varios días que deben hacer los interesados en ingresar a sus cursos. El material da cuenta del crecimiento "vertiginoso" que han registrado desde 2011 los bachilleratos del CETP.

Mientras que en el 2000 la matrícula del CES (107.232) era más de 20 veces superior a la del CETP (5.252), en 2015 la diferencia fue 2,7 veces superior. El año pasado la matrícula de los bachilleratos de Secundaria se ubicó en 116.793 estudiantes y en UTU ascendió a 43.478.

Más allá de eso, se aclara que el crecimiento de la matrícula de UTU ha "desacelerado su intensidad" en los últimos años. Si bien en 2012 el incremento respecto al año anterior fue de 8,4%, en 2015 fue de 5%.

La publicación también advierte sobre el fenómeno de traspaso de estudiantes desde Secundaria hacia UTU. En este sentido, se afirma que en 2015 el 66% de la matrícula de los bachilleratos de UTU provenía de Secundaria.

Por otro lado, el anuario del MEC establece que entre 2011 y 2014 la extraedad (alumnos con episodios previos de repetición) en educación media superior alcanzó a cinco de cada 10 estudiantes.

El informe aclara que este fenómeno, que muchas veces es anticipo de desvinculación, es mayor en UTU que en Secundaria. En la primera el fenómeno afecta a 6 de cada 10 alumnos, mientras que en Secundaria llega cinco de cada 10. Al respecto, la publicación también recoge que en 2015 al menos dos de cada 10 estudiantes de UTU se desvincularon del sistema educativo, lo que quiere decir que aproximadamente el 24% de los jóvenes no se volvio a matricular en UTU en 2016.

En la presentación, los técnicos hicieron hincapié en la realidad de UTU, y señalaron que al tiempo que enfrenta un crecimiento de su matrícula, también registra mayores números de no promoción y extraedad.

Fuente: