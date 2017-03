Tres de cada 10 uruguayos son felices con su trabajo

Menos es más

45% de los asalariados privados valoran los factores económicos del lugar de trabajo, en comparación con el 32% de los empleados públicos.

Ambiente valorado

31% de las mujeres se sienten felices con su trabajo. La diferencia no es significativa en comparación con los hombres (29%).

En la vida en general

Cuidar el ambiente laboral: mucho por hacer

Fuente:

"Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un sólo día de tu vida", es una de las frases más repetidas cuando se habla sobre la importancia de trabajar en una actividad que uno disfrute, atribuida al pensador chino del siglo VI, Confucio. Mucho se ha dicho que la felicidad en el trabajo tiene un vínculo directo en la felicidad en la vida en general.Para contribuir con la respuesta ante la pregunta Manpower Group Uruguay realizó una encuesta sobre felicidad laboral en conjunto con Opción Consultores . La encuesta fue llevada a cabo vía web en el segundo semestre de 2016, mediante un formulario auto administrado a 780 trabajadores usuarios de Facebook de todo el país, siendo el primer estudio de este estilo en Uruguay.Al preguntar "", el 30% de los encuestados valoró con 9 o 10 la felicidad en su trabajo. Las diferencias entre hombres y mujeres, y tipo de trabajo –asalariado público o privado– son pequeñas.El 30% de los trabajadores de nivel educativo alto –con estudios terciarios cursados– se encuentra muy feliz con su trabajo, mientras este porcentaje es del 44% para los de nivel educativo bajo –ciclo básico incompleto–. "Esto podría deberse a las presiones con las que conviven las personas con una alta formación, que los lleva a ejercer trabajos de mucha responsabilidad", analizó el gerente comercial de Manpower Group, Fernando Aldabalde Al consultar cuáles son los tres aspectos más importantes para ser feliz en un trabajo, tres de cada cuatro encuestados (76%) señalan aquellos relacionados al ambiente laboral –relación con sus jefes y sus compañeros, equilibrio entre la vida personal y profesional y flexibilidad horaria–, mientras que los factores económicos son mencionados por el 42% de los encuestados.Los trabajadores de alto nivel educativo valoran en mayor medida el ambiente laboral que los de nivel educativo bajo. Por otro lado, aquellos de nivel educativo bajo valoran en mayor medida la estabilidad.Esa información representa un insumo para las empresas , ya que, según Aldabalde, tienen la responsabilidad de crear un ambiente laboral adecuado, porque "las personas se sienten más aceptadas y relajadas y eso contribuye a un mayor compromiso".Los resultados son similares en relación a la felicidad cuando la consulta se hace más amplia. Frente a la pregunta "", el 35% de los encuestados declaró encontrarse muy feliz con su vida –valores de 9 o 10–. Ese porcentaje es similar entre hombres y mujeres y según el tipo de trabajo –asalariado público o privado–.Las mayores diferencias se encuentran según la región y el nivel educativo. En Montevideo, el 33% de los trabajadores están muy felices con su vida, mientras que en el interior esta cifra es del 45%. Por otro lado, entre quienes han cursado estudios terciarios, el 32% se encuentra muy feliz con su vida, mientras ese porcentaje aumenta a 42% entre quienes no han culminado ciclo básico.Aldabalde hipotetizó que puede darse debido a que en el interior "el ritmo de vida no es tan ajetreado y por tanto, no es tan estresante como si lo es en la capital".El gerente comercial de Manpower Group, Fernando Aldabalde, dijo que trabajar en cuestiones que contribuyan a generar un mejor entorno laboral, deberían ser tenidas en cuenta por las compañías.Aunque el especialista entiende que las empresas uruguayas "han mejorado en ese sentido", falta un largo camino por recorrer. "Eso tiene que ver con el liderazgo", dijo Aldabalde y agregó que "no cuesta nada, por ejemplo, mandar un email de reconocimiento para la persona luego de realizar determinada tarea". Algo que, según el gerente, no insume dinero, pero el empleado lo va a agradecer."Si uno está comprometido con un trabajo y disfruta mucho de lo que hace, probablemente también le vaya bien y la motivación extrínseca –dinero o reconocimiento– va a llegar porque está realizando bien su trabajo", resumió Aldabalde.