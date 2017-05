Tres periodistas detrás del chisme local

La vida privada de las personas públicas siempre ha sido motivo de curiosidad e interés. Desde las primeras monarquías, pasando por las actuales figuras del espectáculo a nivel local e internacional, un determinado sector de la prensa se ha dedicado a revelar algunos de los secretos de estas personalidades y de ventilar su vida para la audiencia, algunas veces con más ética que otras.





Esta modalidad de periodismo –que suele conocerse como periodismo de espectáculos, de farándula o de chimentos– también encontró público en Uruguay, que a pesar de ser un país catalogado normalmente como "pacato" sigue ávidamente este tipo de noticias de la farándula.





Aunque a nivel local estos programas no proliferan –en comparación con el medio argentino, por ejemplo, de mayor tradición en la materia–, sí existen y ocupan una buena parte del día en los canales de aire privados, así como tienen sus espacios en portales de noticias y en radios nacionales. Pero ¿existe una farándula uruguaya a la que dedicarle espacio que justifique esa "segmentación"?





Orígenes diversos

Daniel Alejandro tenía claro desde el principio que su meta era el periodismo de chimentos. Más aún, quería fundar una industria especializada en estos temas.





"Yo arranqué de muy joven haciendo periodismo de espectáculos en 1994, en Últimas Noticias. En aquel momento creí que había un nicho que se podía formar. Mi gran sueño era poder hacer una industria a partir de ese estilo de periodismo", contó el periodista a El Observador.





A pesar de que fue uno de los primeros que "se tiró al agua" en estos temas, Alejandro no se cree un pionero en la materia, sino "alguien que creyó en ese estilo de periodismo hace muchos años".





El tren de la noche por radio Montecarlo), en prensa (es director periodístico y comercial de Revista Gente en Uruguay) y en televisión, donde es panelista del programa Algo contigo, conducido por Luis Alberto Carballo en Buen día Uruguay y abocarse a la conducción del reality Maybelline Model en la misma señal. A diferencia de Alejandro, Rodríguez no tenía tan claro su futuro como periodista. Hoy está presente en radio (por radio Montecarlo), en prensa (es director periodístico y comercial de Revista Gente en Uruguay) y en televisión, donde es panelista del programa, conducido por Luis Alberto Carballo en canal 4 . Junto a él también se encuentra regularmente Sofía Rodríguez, que por el momento ha tenido que suplantar a la periodista Soledad Ortega eny abocarse a la conducción del realityen la misma señal. A diferencia de Alejandro, Rodríguez no tenía tan claro su futuro como periodista.





"Estudié periodismo para ejercer en cualquier rama, pero la vida a veces te va llevando por distintos lugares. No inicié por este camino", contó.





27lu03 algo contigo 2col.jpg El equipo de Algo contigo junto a El Gucci Twitter: Sofía Rofríguez





Tanto Rodríguez como Alejandro son dos de las referencias de los "chimentos" en canal 4, pero en canal 12 el puesto le correponde a Ximena Barbé, que actualmente es panelista de Desayunos informales y conduce una columna web en el sitio del canal, denominado La lupa de Xime. Como Rodríguez, sus inicios tampoco se vinculaban al mundo de la farándula. "Si bien me divertía en lo personal, nunca lo había desarrollado en lo laboral hasta que arranqué en Día perfecto (canal 12)".





La farándula uruguaya

Los tres comunicadores coinciden en una cosa: la farándula uruguaya existe, pero es diferente a la que el público está acostumbrado a consumir –sobre todo a la argentina– y tal vez por eso es que muchas veces no es identificada como tal.





"Cada sociedad tiene una farándula ajustada a su realidad. Acá se dice que no hay porque no hay personalidades que tengan una megavida, que sean megarricos y superfamosos. Asociamos que la farándula es eso, y en realidad, acá no lo es. Nuestra farándula tiene nuestras características", explicó Rodríguez.





Estas, según apuntan los entrevistados, se alinean con la cercanía de los "famosos" del medio con el público uruguayo, así como la falta de grandes escándalos.





"Se está generando un mundo de famosos desde hace unos años. Estos están construidos por los medios y es a partir de ellos que la gente empieza a creer que son famosos. La fama no solo es hacerla, sino construirla desde ese lugar", aseguró Barbé.





27lu03estudio3col.jpg Desayunos informales es uno de los programas que dedican parte de su duración a la farándula D. Battiste





Alejandro, por su parte, piensa que la farándula uruguaya se corresponde también con la prensa que la cubre, ya que su principal característica es que existe una línea de ética "que no se cruza", algo que no pasa, por ejemplo, en Argentina. "Esta bueno que se pongan límites y el público uruguayo tampoco quiere que se cruce esa línea", dijo.





"El Daniel Alejandro de hoy tiene una línea; el de los comienzos, no. Hoy no voy más allá de la familia, la intimidad y la casa. Lógicamente, si te estás mostrando con tu amante a las cinco de la tarde en plaza Independencia no me pidas después que no tire la primicia", agregó.





En ese sentido, Rodríguez aseguró que existe una responsabilidad mayor por parte del periodista. "Cada uno sabe cuáles son sus límites. Es muy borroso, muy difuso, pero eso va de la mano con lo que cada miembro de la farándula esté dispuesto a mostrar públicamente".





¿De dónde viene el interés?

Basta hacer un repaso por las noticias más leídas de algunos portales de noticias online para entender que a los uruguayos les encanta leer sobre la farándula local ¿Por qué estas noticias ejercen tal atracción?





"A la gente siempre le ha gustado mirar a través de una lupa las cosas que suceden alrededor de los famosos, pero no quiere decir que el resto de los temas no sean importantes. Es un momento para entretenerse, para compartir con otros, para opinar de lo que les pasa a los demás", reflexionó Barbé.





la Lupa de Xime



Pese a la popularidad de estas noticias, los comunicadores sienten que trabajan en un clima en que hay mucha hipocresía por parte del público, que muchas veces reniega de sus propios intereses.





"Uruguay está considerado como un país culto; entonces a una parte de la sociedad puede que le cueste decir yo miro tal programa o leo tal revista, o navego por tal portal. Creo que, de a poco, eso está cambiando", reflexionó Alejandro.





Así como el público evita mencionar que ve o escucha determinados programas, los comunicadores entienden que hay periodistas que critican y subestiman su área de trabajo, aunque para algunos estas críticas entran por un oído y salen por el otro.





"El periodismo es uno. En primer lugar uno debe amar la profesión y llevarla como bandera, después lo que diga la gente no importa. A mí hace mucho tiempo que no me interesa", acotó Alejandro.





tapa farándula 1 (1).jpg Daniel Alejandro junto a Rombai en la fiesta de lanzamiento de Revista Gente en Uruguay Gentileza Revista Gente Uruguay



"El sentimiento de denostar al periodismo de espectáculos y farándula siempre ha estado dentro de la prensa, pero pasa en todas partes del mundo. Solo que ya lo dice el dicho: pueblo chico, infierno grande", concluyó Rodríguez





Las primicias

Daniel Alejandro - En La República La partida del Toto

Daniel Alejandro asegura que dio varias primicias antes que nadie, pero hay una de la que se acuerda especialmente: la primera. "La di en La República y fue que Jorge Da Silveira dejaba canal 4 después de 11 años. Yo amo la tinta y por eso la de Da Silveira es la que más aprecio, además de que fue la primera. También fue importante porque se dio en un diario de izquierda, en un momento que era un medio muy cerrado políticamente. Que una primicia saliera en dos portadas seguidas del diario para mí fue un logro muy importante. Era un gurí haciendo farándula en un diario de izquierda", recordó.





Ximena Barbé - En Día perfecto y Desayunos informales Entre Forlán y los Rolling Stones

La visita de los Rolling Stones a Uruguay en 2016 no pasó inadvertida para nadie, y menos para Ximena Barbé que, según recuerda, generó una de las "bombas" más destacadas de su carrera. "Cuando vinieron los Rolling Stones, Mick Jagger quiso conocer a Fernando Parrado (sobreviviente de la tragedia de los Andes). Él le firmo un libro, tuvieron un encuentro y yo tuve la foto de ese momento, lo que tuvo una repercusión importante en nuestro medio". También hizo referencia a la noticia del casamiento de Diego Forlán, cuando entre otras cosas asegura que fue una de las primeras en mostrar que no se podría concurrir con celulares ni grabadores a la fiesta posterior.





Embed nuestro @diegoforlan7 contó cómo fue vivir el parto y cómo fue el encuentro de Martín con su hermana https://t.co/OR2jHV0Icl — XIMENA BARBE (@ximenabarbe) 16 de mayo de 2017





Sofía Rodríguez - En Algo contigo El jurado de MasterChef

A Sofía Rodríguez le cuesta recordar la primera "primicia" del espectáculo que dio, pero sí se acuerda de la última: la integración del jurado de MasterChef, el programa más visto de la televisión uruguaya en la actualidad.

"No se sabía nada de los jurados, y habían pasado todos los chef conocidos del país por el casting. Me enteré por la vía menos pensada. Cuando lo di en Algo contigo estaba todo el mundo como loco en canal 10 para saber quién había abierto la boca y filtrado eso. Fue todo un tema", aseguró.





Argentina

Para Sofía Rodríguez, el periodismo argentino de espectáculo es demasiado "fuerte y carnicero". "A veces decís: '¿En serio está pasando esto?' Es un poco intenso".





En televisión

Algo contigo (canal 4) es el único programa de los canales de aire privados que actualmente dedica toda su duración a noticias de la farándula local e internacional.





Gente

La primera edición de la Revista Gente Uruguay se publicó en enero de este año. La primera portada fue para el grupo musical Rombai.

Fuente: