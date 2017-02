Tres tecnológicas uruguayas entre las más valiosas de América Latina

Tres representantes uruguayos se ubicaron en el ranking, que provee el primer radar de las "tecnolatinas" -empresa privada de base tecnológica nacida en la región-, con mayor valuación y la primera visión integral del fenómeno, marcado por el surgimiento y crecimiento de compañías privadas de base tecnológica nacidas en la región.Se trata de la plataforma de delivery de restaurantes Pedidos Ya -que se ubica entre las compañías con un valor entre US$ 100 millones y US$ 500 millones-; la empresa de software Scanntech , ubicada en el mismo nivel; y la compañía de desarrollo de videjuegos, IronHide , con un valor entre US$ 25 millones y US$ 50 millones.El fundador de Surfing Tsunami y líder del estudio, Ignacio Peña, comentó a El Observador que desde el exterior se ve que Uruguay está haciendo "muchos movimientos interesantes en torno a construir la economía del siglo XXI", y destacó el proyecto Ceibal, el desarrollo de energías renovables, y las zonas francas."Son movidas que demuestran un liderazgo en el tema, en sintonía con la región", agregó.

Según Peña, los ecosistemas regionales están "avanzando mucho", explorando nuevos espacios como la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, y la realidad virtual, "que van a pegar un salto brutal en los próximos 10 años".

Como conclusión del estudio, que busca tener una segunda edición, Peña instó a explorar caminos para llegar a la nueva economía creativa con ventaja. "En el reporte queda demostrado que nuestra región puede innovar, crear valor y competir en los espacios tecnológicos emergentes. Pero sólo ha rasguñado la superficie. Sin duda es el momento de llevar el juego a un nuevo nivel y hacer de la innovación emprendedora, el motor principal de una creciente economía creativa", finalizó.

La iniciativa de Tecnolatinas fue realizada por Surfing Tsunamis y NXTP Labs con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN-BID) y busca dimensionar el impacto que estas jóvenes empresas tienen en la economía regional, así como el alcance global de sus innovaciones.



Para la realización de este reporte se identificó un universo inicial de 5.000 compañías, para luego centrar el análisis comparativo en aquellas cuya valuación sea de US$ 25 millones en adelante.

En base a las principales fuentes públicas disponibles y en la perspectiva colectiva de más de 20 expertos de diferentes países de la región, el resultado obtenido es una lista de 124 empresas provenientes de 8 países de la región que en su conjunto representan un mercado de al menos US$ 38.000 millones.

En el reporte se identifican nueve Unicornios - empresas valuadas por encima de los US$ 1.000 millones - que representan el 61% del valor del ecosistema regional. Los unicornios latinoamericanos son Globant, B2W, Crystal Lagoons, Despegar, Kio Networks, Mercadolibre, OLX, Softtek y Totvs. Además se destaca que de estas 9 compañías, dos tienen CEO mujer.

Brasil encabeza el radar de las Tecnolatinas con el 48%, seguido por Argentina (19%) en segundo lugar, México (14%) en tercero, Chile (8%) es cuarto y quinto Colombia (7%).



Fuente: