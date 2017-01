Tres terremotos sacudieron el centro de Italia

Italia Militares controlan una estación de metro después de cerrarla al público para los controles en Roma



¿Por qué hay tantos terremotos en la parte central de Italia?

Tres terremotos, de magnitudes entre 5.3 y 5.7, sacudieron en menos de una hora el centro de Italia, una zona castigada por los sismos del año pasado y por las fuertes nevadas que dificultan cualquier asistencia. "Por fortuna no hay víctimas, pero el gobierno se ha movilizado ante la emergencia ", declaró desde Berlín el jefe de gobierno italiano, Paolo Gentiloni.El primer temblor tuvo lugar a las 10:25 mientras que el segundo, más largo y más fuerte, se produjo alrededor de las 11 de la mañana. El tercero, por su parte, se sintió diez minutos después. Los temblores llegaron a Roma, Florencia y Nápoles, donde cientos de personas salieron de sus casas.Sin embargo, los epicentros se localizaron entre Montereale, Capitignano, Camposoto, Barete, Pizzoli y Amatrice, según la Protección Civil. Amatrice, a su vez, fue la localidad más afectada por el sismo que sacudió Italia el 24 de agosto del año pasado y dejó más de 300 muertos. Desde entonces, la zona quedó completamente abandonada.Como consecuencia de los terremotos, algunas escuelas de la provincia de Rieti y del Lazio fueron desalojadas y se ordenó la evacuación del metro y del tren subterráneo de Roma. Un helicóptero de los Bomberos, además, despegó desde la ciudad de Pescara para sobrevolar la zona del epicentro y evaluar la situación.De acuerdo al jefe de Protección Civil italiana, Fabrizio Curcio, se activaron los procedimientos de emergencia y aún se esperan las notificaciones de los alcaldes de los lugares afectados para saber los posibles daños. La zona, que está ubicada entre montañas, hace diez días que sufre tormentas de nieve y viento por lo que muchas de sus carreteras se convirtieron intransitables."La situación es dramática, las carreteras no se pueden utilizar por la nieve, tenemos pocos medios, otros están dañados. No podemos enfrentar esta guerra sin arcos y flechas", lamentó Stefano Petrucci, alcalde de Accumoli, otras de las aldeas afectadas por los terremotos. El martes, además, se derrumbó el hospital de campaña provisional que estaba instalado con módulos inflables en Amartrice.Los servicios de emergencia también movilizaron helicópteros para controlar el impacto de los terremotos e intentar socorrer a la gente bloqueada por las nevadas, con temperaturas que llegan a 12 grados bajo cero.El centro de Italia tiene una larga historia con los terremotos por estar ubicada en el ‘’cinturón rojos’’ de los montes Apeninos. Esta cadena montañosa, que recorre del norte al sur del país, surgió por el movimiento de subducción entre la microplaca adriatica y la placa euroasiática. Como consecuencia, es una región ‘’que tiene alta amenaza sísmica’’, explicó el sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, Gavin Haynes.Los temblores en la zona no son extraños. En 1908 se estima que al menos 70.000 personas murieron por un temblor de magnitud 7,2 que sufrió la ciudad siciliana de Messina.El 6 de abril de 2006, además, murieron 308 personas en la provincia de L'Aquila y en agosto del año pasado otro terremoto provocó más de 300 muertas en Amartrice. Por último, el 30 de octubre se registraron dos fuertes temblores en la localidad de Norcia donde, a pesar de que no hubo víctimas, se produjeron importantes daños materiales.









Fuente: EFE