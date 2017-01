Tres think tanks locales entre los más influyentes de la región

La Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) elabora todos los años un ranking de los mejores centros de investigación orientados a las políticas públicas. En la edición 2016, tres think tanks locales –Ceres, Claeh y Curi– se destacaron entre los 20 más influyentes de la región, y el uruguayo Centro de Estudios para el Desarrollo fue reconocido como la mayor promesa de América Latina en su debut el año pasado.

El informe Global Go To Think Tank Index de la universidad estadounidense destaca al Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social (Ceres) como el think tank más influyente de Uruguay y lo posiciona en el octavo lugar en la región.

El centro de investigaciones liderado por el economista Ernesto Talvi se encuentra en el puesto 136 entre los think tanks más influyentes a nivel mundial, una lista que lidera la Brookings Institution de Estados Unidos –organización con la cual Ceres tiene una alianza estratégica para el estudio de la región–.

Ceres también cosechó otros reconocimientos dentro del informe. Ocupa el puesto el 20 entre los centros de investigación interdisciplinaria a nivel mundial, el 37 entre los think tanks que estudian las políticas económicas domésticas, el 46 en materia de economía internacional, el lugar 59 en políticas sociales y el 99 entre los principales centros de investigación en desarrollo internacional. Además ocupó el lugar 37 entre los centros de estudio que "hay que seguir" en 2017, según los expertos a base de los cuales se armó el indicador.

Dentro de las 20 instituciones más influyentes de la región se encuentran otras dos uruguayas: el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh) –cuyo rector es el ingeniero Andrés Lalanne– y el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) –presidido por Sergio Abreu–. La primera ocupó el puesto 17 y la última el 20 en el ranking 2016 de la Universidad de Pensilvania.

A nivel de América Latina y el Caribe, el ranking es encabezado por la Fundación Getulio Vargas (Brasil), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (think tank regional con base en Chile) y la Fedesarrollo (Colombia).

Para la realización del informe fueron evaluados más de 7.000 centros de investigación en 196 países con base en la opinión de más de 1.900 expertos.

CED: mejor think tank nuevo de la región

Una cuarta organización uruguaya mereció un reconocimiento especial de la Universidad de Pensilvania en su ranking 2016. Los técnicos a cargo del estudio destacaron los mejores think tanks nuevos del último año. A nivel de la región, el podio está encabezado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), una institución de filosofía liberal que inició el año pasado sus actividades en Uruguay bajo el liderazgo del economista Hernán Bonilla. Entre las nuevas promesas, el CED ocupa la séptima posición a nivel mundial. Fundada el año pasado, la institución realizó una serie conferencias sobre temas de actualidad económica y social con reconocidos expertos locales e internacionales, presentó su índice de libertad económica y realizó diversas actividades.

Fuente: