Tribunal de Apelaciones dejó sin objeto el amparo de mujer que quiso abortar

El recurso había sido aceptado por la jueza Pura Book de la ciudad de Mercedes (Soriano), que falló a favor del hombre e impidió el aborto . No obstante, el Tribunal de Apleaciones consideró que "el interés movilizado por el amparista resulta pues (...) una hipótesis de objeto imposible", ya que el embrión murió en la décima semana de gestación.





La expareja de la mujer había interpuesto el recurso para amparar la vida del feto. Sin embargo, los ministros consideraron que, luego de que la joven perdiera el embarazo, "su satisfacción resulta actualmente -por la vía de los hechos- como se dijo, imposible, merced de un hecho irreversible".









En tanto, la jueza Book recibió críticas por parte del Tribunal de Apelaciones. La magistrada María del Carmen Díaz señaló que "no corresponde designar un defensor de oficio para el concebido", ya que la jueza de la ciudad de Mercedes le había otorgado una abogada al feto, porque "para nuestro derecho (el embrión) no es sujeto de derecho, al no ser considerado persona (en el sentido jurídico de la palabra)".





Asimismo, Díaz afirmó que "existe una valoración errada de la prueba", porque surgieron "apreciaciones personales" de Book. La magistrada sostuvo además que a diferencia de lo que estableció Book en la sentencia, la mutualista cumplió "los requisitos exigidos por la ley para la atención de su usuaria".





