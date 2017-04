Trump advierte que Corea del Norte es "un problema que será atendido"

El presidente estadounidense, Donald Trump, formuló este jueves una advertencia directa a Corea del Norte, al afirmar que el gobierno de Pyongyang es "un problema que será atendido".

"Corea del Norte es un problema, y un problema que será atendido", dijo Trump en la Casa Blanca, en medio de las especulaciones sobre una nueva prueba nuclear por parte de militares norcoreanos.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que evitará que Pyongyang desarrolle un misil nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos.

Washington ordenó recientemente el envío de un grupo naval a la península de Corea para hacer una demostración de fuerza.

Lea también: EEUU lanzó en Afganistán "la madre de todas las bombas"

Y este jueves, el Ejército estadounidense lanzó su bomba no nuclear más poderosa sobre un objetivo en Afganistán.

El presidente estadounidense quitó importancia a quienes sugerían que éste también era un aviso para Pyongyang.

"No sé si esto envía un mensaje a Corea del Norte. No supone ninguna diferencia si lo hace o no", declaró Trump.

Fuente: AFP