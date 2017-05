WASHINGTON, D.C. - MARCH 20: (L-R) James Comey, Director of the Federal Bureau of Investigation (FBI), and Michael Rogers, Director of the National Security Agency, testify during a House Permanent Select Committee on Intelligence hearing concerning Russian meddling in the 2016 United States election, on Capitol Hill, March 20, 2017 in Washington, DC. While both the Senate and House Intelligence committees have received private intelligence briefings in recent months, Monday's hearing is the first public hearing on alleged Russian attempts to interfere in the 2016 election. Zach Gibson/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Hillary Clinton 2017 Hillary Clinton, ayer en San Francisco Justin Sullivan/Getty Images/AFP

El presidente de EEUU, Donald Trump , despidió al director del FBI , James Comey, informó este martes su vocero, Sean Spicer, en un comunicado."El FBI es una de nuestras instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación y hoy marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden", afirmó Trump en la nota oficial.Spicer indicó que Trump "actuó basándose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions", y señaló que "la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente".El propio presidente le mandó una carta a Comey, difundida por varios medios estadounidenses, en la que le informa sobre su despido "con efecto inmediato"."Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el FBI", dice Trump en la misiva, en una aparente referencia a la pesquisa del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del actual mandatario."Es esencial que encontremos un nuevo líder para el FBI que restaure la confianza del público en su vital misión de aplicación de la ley", agrega Trump en la misiva.El despido se produjo después de conocerse el martes que Comey aseguró ante el Congreso de EEUU la semana pasada, de manera errónea, que Huma Abedin, antigua asesora de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, había reenviado cientos y miles de correos electrónicos a la computadora portátil de su esposo, algo que, de hecho, no ocurrió.Según apuntan varios medios estadounidenses, los correos electrónicos de Clinton fueron enviados a la computadora del esposo de Abedin, quien fue representante por Nueva York Anthony Weiner, a través de un sistema de respaldo del teléfono móvil de la asesora, según indicaron funcionarios conocedores de los hechos.Algunos de esos correos electrónicos, aunque mucho menos que los "cientos y miles" que Comey afirmó en su reciente testimonio en el Congreso, pudieron haber sido enviados para ser impresos, aseguraron las mismas fuentes.Comey le dijo a los legisladores que los correos electrónicos de Clinton que contenían información clasificada fueron "de alguna manera" enviados a Weiner por su esposa, Abedin."De alguna manera, sus correos electrónicos fueron enviados a Anthony Weiner, incluyendo información clasificada, por su ayudante, Huma Abedin", afirmó el jefe del FBI.Los correos electrónicos no fueron marcados como clasificados, aunque el FBI más tarde encontró información clasificada contenida en algunos de los mensajes recuperados de la computadora portátil de Weiner.El descubrimiento de los mensajes de correo electrónico en octubre pasado, a apenas unos días de las elecciones presidenciales de 2016, provocaron que Comey alertara al Congreso en una carta pública que reabrió la investigación sobre el servidor privado de Clinton.Algunos demócratas y la propia Clinton culparon a Comey de su derrota en los comicios por volver a elevar dudas sobre su manejo de la información a pocos días de la cita electoral del 8 de noviembre, en la que se impuso el republicano Donald Trump.En su comparecencia ante un comité del Senado de la semana pasada, Comey aseguró sentir "náuseas" al pensar que su investigación a Hillary Clinton pudo impactar en el resultado de las elecciones, pero defendió su decisión de reabrir las pesquisas cuando quedaban solo 11 días para los comicios.

