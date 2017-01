Trump, el presidente entrante de EEUU menos popular en 40 años

El 54% de los consultados tiene una visión negativa sobre el próximo mandatario, indicó una encuesta de The Washington Post y ABC





En medio de la controversia por una posible interferencia rusa en las elecciones, la mayoría de los ciudadanos desaprueba la forma en la que Trump responde a la piratería. En esta línea, hay opiniones divididas sobre si el presidente electo se muestra demasiado amistoso con Rusia o si adoptó el enfoque correcto con sus comentarios y su postura. La encuesta reveló, además, que el 64% cree que Rusia fue responsable de hackear los correos electrónicos de la campaña de Clinton y el 45% sostiene que tenían la intención de impulsar a Trump. En cuanto a la migración, 6 de cada 10 estadounidenses consultados se oponen a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las iniciativas de su campaña. Pero más de 7 de cada 10 apoya su llamado a deportar a 2 millones de inmigrantes indocumentados que han sido condenados por un crimen. Lea también: Residente destrozó a Trump: lo catalogó de "ridículo y payaso" Además, los encuestados están de acuerdo con los pasos que Trump tomó, junto con su abogada, con respecto a su empresa. La mayoría considera que entregar el control de su compañía a sus hijos genera una separación adecuada de su presidencia. Sin embargo, el público está dividido entre si él y su familia cumplen plenamente las leyes de la ética o no. Por otra parte, la mayoría de los encuestados considera que se deberían publicar sus declaraciones de impuestos federales. Comparado con otros presidentes, el manejo de Trump de la transición ha sido juzgado duramente por los encuestados.







El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , asumirá el viernes como el presidente menos popular del país en al menos cuatro décadas. A pesar de la cifra, la mayoría de los estadounidenses se muestran optimistas por sus promesas de impulsar la economía y lidiar con las amenazas del terrorismo, según una encuesta realizada por The Washington Post junto con ABC El 40% de los consultados respondió que tiene una impresión favorable del futuro presidente, mientras que el 54% dijo tener una impresión negativa de él.El 44% de los encuestados respondió que Trump está calificado para servir como presidente mientras que el 52% considera que no lo está. Lo positivo para el próximo mandatario es que la cifra negativa es la más baja desde que se convirtió en candidato . Más de 8 de cada 10 republicanos lo aprueban pero el mismo porcentaje de demócratas no lo hace. Los independientes, por su parte, se dividen de manera uniforme.