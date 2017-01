Trump: reunión con presidente de México hubiera sido "estéril"

El mandatario mexicano anunció que no viajará a Washington por el diferendo sobre el financiamiento del muro

El presidente de Estados Unidos Donald Trump , se encuentra en Filadelfia, Pensilvania. El mandatario empezó su discurso diciendo que quería "devolver el poder a los estadounidenses" algo que ha repetido en su campaña y en su primer discurso como presidente.





Se refirió también a la reciente cancelación del encuentro que tenía previsto con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. En ese sentido dijo que, de haberse concretado, esa reunión hubiese sido "estéril". Además señaló que el encuentro no se realizará hasta tanto México no trate a Estados Unidos "con respeto".





"El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima", comentó Trump desde Filadelfia, donde asiste a una reunión de congresistas republicanos.





"Mientras México no trate a Estados Unidos de manera equitativa y con respeto, una reunión es estéril", agregó.





Horas antes, el presidente de México anunció vía Twitter que no iría al encuentro, como consecuencia de un comentario de Trump en el que le aconsejó no viajar a Estados Unidos si México no estaba dispuesto a pagar el muro fronterizo.





El mandatario se refirió a la construcción del muro fronterizo con México y agregó que buscará la "remoción inmediata de los inmigrantes criminales". "Es tiempo de restablecer los derechos civiles de los estadounidenses", dijo Trump, al tiempo que recalcó que es un "tema nacional serio".





"Los inmigrantes criminales se irán muy rápido" de Estados Unidos, agregó.





Por otra parte, el presidente remarcó que los estadounidenses no pagarán el muro fronterizo.

