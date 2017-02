Trump sustituirá su decreto de migración frenado por la Justicia

El camino más corto

Jóvenes indocumentados

Fuente:

Voy a emitir un nuevo decreto en la próxima semana que protegerá nuestro país de forma amplia", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca ayer. De esta manera, el gobierno anunció que dejará de apelar la decisión judicial que suspendió los efectos de un controvertido decreto contra inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana –Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Sudán y Somalia–, y señaló que presentará una nueva versión de la medida.Luego de este anuncio público, el Departamento de Justicia anunció la decisión en una moción presentada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (con sede en California , oeste), y adelantó que el gobierno prepara otro decreto que eliminará los cuestionamientos a su inconstitucionalidad.En una rueda de prensa en la que no faltaron ataques a los periodistas presentes, el presidente de Estados Unidos aseguró que su gobierno funciona perfectamente y adelantó que el nuevo decreto seguirá la línea de bloquear el ingreso de inmigrantes y refugiados en el país. El republicano declaró que su gobierno funciona ''como una máquina engrasada'' y rechazó la existencia de caos, crisis y fricciones dentro de la Casa Blanca.Además, informó que había ''heredado un desastre, un verdadero desastre'' de Barack Obama , pero que estaba "cumpliendo las promesas'' que prometió durante su campaña presidencial.Luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco frenara la semana pasada la orden ejecutiva del gobierno de Trump por considerarla inconstitucional, Trump había dejado en claro que no se rendiría hasta conseguir su objetivo. "Nos vemos en los tribunales", había lanzado Trump inmediatamente después del freno del decreto, al que consideró dañino para la seguridad estadounidense. En ese momento el Departamento de Justicia tenía la opción de presentar un recurso ante la Corte Suprema o solicitar otra revisión de la sentencia a una corte federal con un número más amplio de jueces.Pero había una tercera opción y fue la elegida por esta Administración: dejar sin efecto la orden ejecutiva emitida el pasado 27 de enero y elaborar una nuevo que vaya en la misma línea con algunas modificaciones. Este es el camino más corto ya que el gobierno no debe defenderse ante ninguna corte. Lo que resta es esperar a conocer el contenido de esta nueva orden ejecutiva que puede perfectamente volver a ser juzgada y suspendida o anulada por el Poder Judicial estadounidense.Por otra parte, el presidente reconoció también en conferencia de prensa que la derogación del programa aprobado por el exmandatario Barack Obama para frenar la deportación de jóvenes indocumentados es "uno de los temas más difíciles" con los se enfrenta y aseguró que lo encarará "con corazón".El mandatario no ofreció más detalles en referencia al Programa de Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés) de 2012 que permitió frenar la deportación de 750 mil jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores), y que prometió derogar durante la campaña electoral. "La situación del DACA es muy dura porque amo a esos chicos, algunos de ellos son totalmente increíbles (...). Tengo hijos y nietos", agregó Trump.El programa, firmado por Obama en 2012 permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que para seguir gozando de estos beneficios los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.Aunque ha suavizado su tono con respecto a los "soñadores", Trump no termina de garantizar si podrán mantener su estatus legal.Asimismo, insistió en su deseo de levantar un "gran muro" en la frontera con México y deportar a millones de indocumentados con antecedentes "criminales".El pasado fin de semana el gobierno estadounidense llevó a cabo sorpresivas redadas de agentes de inmigración en numerosos puntos de todo el país, que dejaron casi 700 detenidos.