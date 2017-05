Trump visitará el Vaticano, Israel y Arabia Saudita en su primer viaje al exterior

El presidente de EE.UU., Donald Trump, visitará el Vaticano, Israel y Arabia Saudí en su primer viaje al exterior, a finales de mayo, que incluirá también su asistencia ya confirmada a la cumbre de la OTAN en Bruselas y a la del G7 en Italia.

Altos funcionarios del gobierno adelantaron hoy bajo anonimato a varios medios, entre ellos el diario Politico y la cadena NBC, los detalles de esa primera gira internacional de Trump.

En febrero de 2016, el papa Francisco y Trump tuvieron un cruce de palabras por el muro que el presidente estadounidense quiere construir en la frontera con México.

El sumo pontífice declaró que el multimillonario Donald Trump, en aquél momento aspirante a la nominación del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos, no puede proclamarse "cristiano" por su promesa de construir un muro en la frontera con México contra los inmigrantes.

"Una persona que quiere construir muros y no puentes, no es cristiana", afirmó el papa al responder al reportero sobre la posición anti-inmigración del candidato a las primarias republicanas. "Votar o no votar, yo en eso no me meto. Solo digo, no es un cristiano", agregó.

Trump reaccionó inmediatamente y calificó como "vergonzoso" el comentario del papa Francisco. "Que un líder religioso cuestione la fe de alguien es vergonzoso", escribió Trump en un comunicado, asegurando que el papa argentino está siendo usado como un "peón" en el debate migratorio.