Un año para potenciar los contactos y las oportunidades

El propio ejemplo como método de contagio

En la oficina de la empresaria gastronómica Elena Tejeira, ubicada en su planta de Barra de Carrasco, hay una ventana por la que se puede ver la cocina donde se elabora el catering. Lejos de la intensa actividad de todos los días, el lunes pasado se podía ver a algunos empleados que realizaban las habituales tareas de mantenimiento y limpieza de ese día de descanso para la empresa. Esa tranquila visión contrastaba fuertemente con el entusiasmo que Tejeira desplegaba para explicar los planes para este año de la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (Omeu), de la que es presidenta desde mediados de 2016.Se apoyaba en un plan de acción para sus dos años de mandato, que demandó un trabajo de seis meses, y el espaldarazo que significó el congreso mundial de la organización Les Femmes Cherfs d'Enterprises Mondiales (FCEM) –a la que pertenece Omeu– y del que la delegación uruguaya regresó con un reconocimiento y un pedido de replicar su modelo en otros países.Las actividades que se destacan para este año son el acceso a la mayor red mundial online de empresarias y la realización en Montevideo del Congreso regional de FCEM en mayo. "Nos estamos subiendo a una plataforma global en internet que conecta a cinco millones de mujeres empresarias en más de 120 países, y que ayuda a promover sus actividades y generar sinergias", explicó, en referencia a la denominada Bidsnet Business, Investment, Develompent, Services de FCEM .Se espera que esté disponible a partir de marzo, junto con la nueva web de la organización. La presidenta de Omeu explicó que será de utilidad para aquellas que quieran explorar nuevos mercados para sus productos, exportar y hasta conseguir socios para vender en el exterior.Este año, Omeu pondrá además mucho énfasis en el programa Más Emprendedoras, que mañana realiza el lanzamiento de actividades 2017 con un after office en Sinergia Cowork. El programa fue creado por Endeavor y apoyado por el BID Fomin, y ahora está bajo la órbita de Omeu. Este año, recordó Tejeira, Más Emprendedoras "corta el cordón umbilical" con BID Fomin y comienza una etapa de autosustentabilidad.Tejeira señaló que se pondrá fuerza en las mentorías, el networking y la capacitación : "Mas emprendedoras nos permite ir a fondo y tener una propuesta de valor más rica en Omeu".Tejeira está concentrada en ser como "una esponja" para absorber todo lo relacionado con las mujeres empresarias y ejecutivas para "poder dar el máximo". Reconoce los sólidos pilares que dejó la directiva anterior, que permiten ahora estar en condiciones de dar un salto. Es consciente que llevará muchos años de maduración el tener una "Omeu poderosa con una voz potente que pueda lograr cambios por ejemplo a nivel legislativo, o generar una consciencia colectiva", y que su objetivo es dejarla bien posicionada para que se siga dando batalla."Quiero fomentar que el éxito pasa por nuestro interior; que es necesario trabajar mucho lo que es la salud mental, la espiritualidad. Y saber qué el éxito pasa por el equilibrio entre familia, trabajo, pasión y amor por lo que se hace y no por recibir aplausos. Me encantaría dejar eso en esta etapa. Hay mucho por trabajar y mucho por desarrollar", concluyó.Es común visualizar a un emprendedor como aquel que tiene la capacidad de levantarse tras un fracaso y volver a intentarlo. "Es la historia de mi vida. Y si me preguntás ¿lo lograste? te digo que estoy lejos pero que es lo que me ha hecho una mujer que refleja alegría, energía, ganas, que todos los días tiene ideas y proyectos", comenta Tejeira. Sabe que su propio camino –al que describe como "escabroso"– es en si mismo un poderoso mensaje de perseverancia. En el libro Vencer Paradigmas, de Alexis Jano, se narra con detalle la historia de Tejeira y su capacidad de modificar su realidad siguiendo su pasión por la cocina. Se repasa cómo debió salir al mercado laboral desde muy joven para ayudar a su familia, que pasó zozobras económicas, estudió en la UTU, empezó su empresa en el garage de su casa y ella misma repartía sus productos en una camioneta, y cómo su tenacidad la llevó a crecer como empresaria."Quiero que las mujeres reciban el mensaje del se puede, del no necesitás ir a Harvard. Si te das contra un muro, retrocedés, tomás más ventaja y vas de nuevo", instó.180son las socias con las que cuenta Omeu. El trabajo es llevado adelante por ocho comisiones de trabajo que apoyan a la directiva.