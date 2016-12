Un año de rock, pop y cumbia: los acontecimientos del año

Parecía una despedida. Y al final lo fue. Blackstar, su 25o trabajo de estudio, fue el testamento musical que David Bowie, uno de los músicos más influyentes de la historia, dejó en los últimos días de su vida.

El 8 de enero de este año, el británico David Bowie cumplió 69 años. El mismo día salió a la venta Blackstar. Dos días después, su círculo más cercano anunció su muerte por cáncer de hígado. Así, David Robert Jones –o Ziggy o Aladdin Sane, como también se lo conoció– se instaló definitivamente como leyenda.





La figura de Bowie, eje transversal de la cultura popular en las últimas cuatro décadas, inspiró la innovación y la transformación permanente de los géneros, sobre todo en la década de 1970, momento en el que llevó el glam rock a un nuevo nivel.





La notoriedad le llegó cuando lanzó Space Oddity, sencillo que llegó al top 5 británico y que fue secundado por los éxitos de Starman y el álbum The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ese disco, además de constituirse en una de sus obras más célebres, presentó por primera vez al personaje de Ziggy Stardust, uno de los tantos alter egos por los que sería conocido en el futuro. Let's Dance, Under Pressure y Heroes también fueron parte de su espectacular carrera.





Pero además de ser un mojón clave para la música global, Bowie también incursionó en otros sectores de la cultura, como el cine. El músico participó en películas como El gran truco, La última tentación de Cristo y Laberinto, filme que lo inmortalizó como Jareth, el rey Goblin.