Un asistente para importar olvidándose de los trámites

Cuando una empresa importa debe pagar gastos de flete, de seguro, gastos en las terminales y en depósitos portuarios y de despacho, a lo que además se le agregan los costos financieros que implican los anticipos de IVA e IRAE.





La startup uruguaya Evolushipping nace como una respuesta para las empresas pequeñas o medianas que no tienen la capacidad de afrontar esos costos. El emprendimiento consiste en un agente de carga integral que ofrece reunir la mercadería de diferentes clientes en un único contenedor, para luego despachar los productos en plaza y poder así entregar productos ya nacionalizados por un único agente.

El servicio ofrece básicamente realizar una sola importación para diferentes empresas, en un proceso de transporte que se denomina consolidación, pero yendo en este caso particular un paso más allá. Evolushipping se encarga de realizar todos los trámites para ingresar los productos al país y permite incluso que adquieran insumos importados empresas que hasta el momento no lo podían hacer.





La encargada comercial del emprendimiento, Celina Triador, cuenta con 20 años de experiencia en el rubro de consolidación. Señaló que el diferencial que ofrece Evolushipping es que además de ser agente de carga es también importador, lo que permite darle acceso a empresas que "o porque no se animan o no saben como" no venden productos importados.





"Le damos todo solucionado: le hacemos la gestión desde cero, hasta les buscamos proveedores. Solucionamos desde el problema más chico al más grande", dijo Triador.





Según su fundador, Marcelo Wilkorwsky, las empresas se están ahorrando de esta forma los costos fijos que vienen asociados a ingresar mercadería al país.





Para Wilkorwsky, que es el ideólogo del proyecto y apoya la aceleración del mismo, Uruguay es un país que depende mucho de las importaciones, pero a su vez la mayoría de las empresas que importan no tienen la capacidad comercial o financiera para traer un contenedor completo.





"Pensando en todo este fenómeno de la economía colaborativa tuvimos la idea de juntar a empresas importadoras con el objetivo de reducir los gastos al mínimo, terminando por generar una evolución logística que se adapta a las necesidades de los pequeños y medianos importadores y además traslada los ahorros que se generan por cada importación a los propios clientes", señaló el emprendedor, que es también el creador de la aplicación Oincs que informa las incidencias del tránsito en tiempo real.





Según Wilkorwsky, un servicio así de integral no se está brindando en ninguna parte de Latinoamérica.





Financieros y operativos

Lo que propone Evolushipping es "consolidación inteligente", que consiste en reunir mercaderías de distintos clientes en un contenedor, transportarlo y después distribuirlo a cada punto de venta.

Eso permite trasladar los ahorros que se generan , "repartiendo de manera más eficiente todos los gastos que antes cada carga debía pagar individualmente", indicó Wilkorwsky.





Al oficiar Evolushipping como importadora, es el propio emprendimiento el que se hace cargo de los anticipos de IVA e IRAE que corresponden en cada importación, diferencial que si bien no es un ahorro en lo económico para las empresas que contratan el servicio, sí les brinda un mayor aire financiero.





El ahorro operativo para las empresas radicaría en que ya no van a necesitar contratar personal para realizar los procesos ya que Evolushipping se encarga del transporte de la mercancía al lugar que pida el cliente.





Además la startup ofrece búsqueda de productos y proveedores en el exterior, giros sin costo, gestión de la comunicación con proveedores y del envío y recepción de muestras, además del aseguramiento de las cargas y verificación de mercadería en origen y destino.





"Nuestros clientes en realidad cuentan con una oficina con profesionales en comercio exterior fuera de su oficina", señalo la encargada operativa de la empresa, Carina Calvo.





Diversificación

Hoy la empresa trae mercadería principalmente de Estados Unidos, China y Europa. Se trata de artículos que van desde accesorios, electrónica, celulares, ropa deportiva, hasta productos químicos (que tienen un costo algo superior por ser carga peligrosa).





Calvo agregó que no solo es la parte económica lo importante, sino que permite diversificar aún más los productos que se van a ofrecer en el mercado local.





"Conseguimos un proveedor de un producto (para un comprador que ya adquiría esa mercadería en el exterior); la muestra resultó de mejor calidad (que la que se estaba importando) y mucho más económica", ejemplificó Calvo.