Un buen remate de los Criollos de Don Jaime

Se concretó una buena venta de los Criollos de cabaña Don Jaime, de Rovira, el viernes 24 en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto , con negocios a cargo del escritorio Zambrano & Cía y la administración de Scotiabank.La oferta se integraba de 34 productos de la tradicional raza equina, incluyendo algunos de pedigrí. Los precios máximo, mínimo y promedio fueron: seis yeguas de andar US$ 2.880, US$ 1.440 y US$ 2.115; ocho potrancas US$ 1.800, US$ 720 y US$ 1.462; y 10 yeguas de manada US$ 1.980, US$ 720 y US$ 1.242.