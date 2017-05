Un centro deportivo integral con gestión e inversión celeste

"Este sueño hace mucho tiempo empezó, y por suerte al compartirlo con amigos encontré más soñadores que se sumaron a esta apuesta al deporte. Quiero agradecer cómo me formaron desde mis inicios a trabajar en equipo. Por suerte desde chico me cansé de ver los resultados de lo lindo que es trabajar y apoyarse en el compañero, tener a alguien que te empuje y te de una mano para levantarte".





Así presentó en sociedad el exfutbolista de la selección uruguaya Andrés Scotti al Centro Deportivo Integral Enfoque. Se trata de un complejo que en sus 5.000 metros cuadrados de infraestructura –que demandó una inversión de US$ 6 millones–, pretende ofrecer además de las típicas opciones de un club deportivo (basketball, fútbol, volley, gimnasio), piscina para matronatación, hidrogimnasia y hasta pistas de tartán.





Junto a Scotti, también están como socios inversores del emprendimiento el actual capitán de la selección Diego Godín , Vicente Sánchez –que en la actualidad juega en la liga estadounidense–, y Mario Rebollo, uno de los ayudantes técnicos de Óscar Washington Tabárez.





La contadora Lucía Godín, hermana del futbolista y quien lleva las riendas de sus inversiones, apuntó que cuando Scotti empezó a materializar el proyecto junto a Rebollo, fue su hermano uno de los primeros en vincularse a la propuesta.





"Al notar ausencias de este tipo de propuestas, se hizo una evaluación del proyecto que va en línea con lo que ellos conocen, sobre todo ahora que hacer deporte se ha convertido más que en una moda, en un estilo de vida. A partir de ahí, empezamos a bajar a tierra lo que son los números y la idea de negocio. Vimos todos los escenarios posibles y finalmente es una propuesta para toda la familia", indicó la profesional.





Aunque la fecha oficial de terminación de la obra está prevista para marzo de 2018, varios de los involucrados sostuvieron que el objetivo es que esté finalizado para fines del 2017.





Lo integral como diferencial

El centro, que se encuentra en pleno proceso de construcción , está ubicado en Magariños Cervantes 1944 –en el barrio Buceo– y no solo se tratará de un complejo deportivo, también incluirá una clínica de rehabilitación.





Sobre ese punto, la referencia de Scotti al ya fallecido exkinesiólogo de la selección Walter Ferreira, se hizo ineludible. "Esto nace hace 15 años en charlas tanto con Walter como con el doctor Alberto Pan (actual médico de la selección uruguaya). Tantas idas y venidas con la selección o de vacaciones y no tenías un lugar apropiado para entrenar y recuperarte a la vez. A nivel privado este tipo de inversiones no abundan en el país", sostuvo el exfutbolista, que es el director ejecutivo y será el encargado del centro.





Para Rebollo, que el exjugador tricolor se encargue de toda la gestión del proyecto le suma tranquilidad. "Tenemos en Andrés a una persona sumamente capacitada y responsable, y el tiempo me está dando la razón en que no me equivoqué", indicó.





Según contó Scotti a Café & Negocios, para asumir la responsabilidad realizó un curso de un año en gerencia de empresas.





A su vez, aseguró que la decisión de apostar por un centro que ofrezca servicios deportivos integrales, en lugar de enfocarse al deportista de élite, responde a una realidad del país, en donde los deportistas de alto rendimiento suelen emigrar.





"Apostamos al ciudadano, a todas las personas. Tanto por el deportista de élite que va a tener un lindo centro para entrenar, como por aquellos que nunca experimentaron el deporte. A ese último queremos invitarlo a que venga y descubra los beneficios que le brinda. Muchas veces nos enfocamos mucho en los éxitos laborales, pero también debemos cuidar cosas importantes como la salud y la calidad de vida", señaló Scotti en su discurso.





Además, destacó la importancia de que todos los espacios –spinning, sala para entrenar boxeo , gimnasio con cancha de fútbol y basquetbol, sala de pesas, entre otros– estén en contacto e integrados al exterior. A eso se agrega sala de convenciones, estacionamiento y una cafetería como opción social para los vecinos.





El trabajo en equipo

Fueron varias las veces en que el exfutbolista mencionó la importancia de trabajar en equipo para llevar adelante el proyecto, o cualquier otro.





En ese grupo de trabajo están los arquitectos Francisco Piñeyro y Guzmán Torres Negreira de la constructora Ptn Arquitectos, quienes confesaron que si bien se trata de una obra compleja porque era una vieja planta industrial, el mayor desafío a lo largo de la obra fue que se comenzó con un proyecto definido que se ha ido ampliando a medida que pasaba el tiempo.





"Nos animamos a explorar otros ámbitos, entusiasmar a la gente para que haga deporte y vea sus beneficios", Andrés Scotti





"Se extendió lo que era el emprendimiento original. Tomar la esquina (surgió la oportunidad de ampliar después de iniciada la obra) implicó replantearse un montón de cosas, pero la imagen toda va a ser otra", dijo Piñeyro.





Finalmente, en relación a las advertencias recibidas sobre "ponerse en obras", Scotti reflexionó que había que salir de la zona de confort y animarse. "El que no arriesga y no apuesta no va a tener chances de nada. Es como en el fútbol a la hora de patear un penal o no, el que no patea nunca va a errar. Hoy podemos decir que Enfoque se está levantando", puntualizó.





US$ 6 millones es la inversión total que lleva el emprendimiento, con parte del capital aportado por los socios y otra financiada por el Banco Santander.





5.000 metros cuadrados será la extensión de la infraestructura en un predio que tiene 5.400 en total. El proyecto fue ampliado después de iniciada la obra.

