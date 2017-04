Un depósito en la frontera con puertas a Uruguay y a Brasil: la clave para evitar la aduana

Un megaoperativo

Fuente:

Una investigación de Crimen Organizado permitió desarticular una banda de contrabandistas que utilizaban un depósito ubicado justo sobre la línea divisoria entre Uruguay y Brasil , en la ciudad de Rivera, para trasladar grandes cantidades de lanas y cueros vacunos sin llamar la atención de personal de aduana. El predio tenía dos entradas: una por territorio uruguayo y otra, al fondo, por territorio brasileño.Según explicaron fuentes de la investigación, los contrabandistas llevaban a ese lugar (ubicado entre Av Conrado Goncalves y Mal Malet) el cuero y la lana que recolectaban de lugares todavía no determinados de Uruguay, más la que traían informalmente desde Argentina, a través de la frontera de Salto.Para ingresarla a Uruguay desde Argentina contaban con la complicidad de un funcionario de aduana uruguayo, que falsificaba documentación y omitía controles.Ya en Rivera, un camión bajaba la mercadería por la puerta del lado uruguayo del predio, y, dentro del depósito, se hacía el acopio de los cueros y se dejaba todo pronto para su distribución. Pocos días después, a través de un portón trasero -ubicado del lado brasileño- un camión cargaba la mercadería y seguía su camino por Brasil.El pago de la mercadería de contrabando se hacía a través de dos cambios de Rivera, cuyos propietarios fueron detenidos el miércoles 19. Ahora, con la colaboración de la Dirección General Impositiva (DGI), los investigadores buscarán determinar qué grado de participación tienen estas empresas en la operación.Si bien la investigación de este caso comenzó en 2013, hasta el momento la Policía se había limitado a reunir pruebas y observar desde lejos. No fue sino hasta este miércoles que efectivos de Crimen Organizado realizaron 19 allanamientos en la ciudad de Rivera, Tranqueras, Salto, Florida, Las Piedras, Progreso y Montevideo, al tiempo que detuvieron a 34 uruguayos y 2 brasileños.Entre los detenidos figuran los dos líderes de la banda, los propietarios de los cambios que custodiaban el dinero de la operación y el funcionario aduanero que facilitaba el ingreso de mercadería desde Argentina.La Policía también logró incautar 425.679 kilos de lana, 96.870 unidades de cuero vacuno y lanares, 21.000 kilos de sal y 120 caravanas de vacuno. Estas últimas servirán para determinar de dónde provienen los animales a los que se les quitó el cuero. También se lograron incautar casi 3 millones d epesos uruguayos, 188.000 pesos argentinos, 653.000 reales en efectivo y 4.006 en cheques, US$ 129.000 en efectivo y US$ 28.000 en cheques, y 9.000 euros.Cuando los policías uruguayos se presentaron en el depósito para detener a varios miembros de la organización, éstos intentaron fugar rumbo a Brasil por la puerta trasera del predio, con lo que habían logrado escapar de su jurisdicción. Sin embargo, del otro lado de la línea invisible, esperaba la policía brasileña, dispuesta a colaborar con sus pares uruguayos. Al verse rodeados, los contrabandistas no tuvieron más alternativa que entregarse. Ayer, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, corrían contra reloj para tomarle declaración a los 36 detenidos por este caso. La Justicia debe definir entre hoy y mañana si los procesa ya que, de lo contrario, deberán ser liberados.