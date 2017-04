Un disco interactivo que llega al escenario

Hace ya más de 10 años que Martín Recto y Juan Sacco conforman Chino, una banda que comenzó como viaje exploratorio por la veta más experimental de la música. Desde entonces pasaron de ser un proyecto a dúo restringido a una sala de ensayo, a una banda con tres discos editados y shows que más que toques son instalaciones artísticas. Le han sacado partes a la batería de Recto, mientras que Sacco se pasó de la guitarra al bajo; y finalmente agregaron una pata visual a su proyecto, de la mano del artista Fabián Barros (Fyslab).





Su música se desarrolló como un ejercicio musical entre ambos, uno donde se sustraen elementos en lugar de sumar. "Generalmente se piensa en qué se le puede agregar para que quede mejor. Nosotros sacamos", explicó Sacco. Con una formación austera de bajo, batería y voz –que aparece transformada hasta quitarle todo rasgo identitario–, además de secuencias electrónicas y una mesa con bulones y chapas cuyo sonido se distorsiona, los músicos elaboran loops que se repiten, construyendo estados de trance. "Tocamos en vivo porque a nosotros nos gustaría escuchar esa música como si fuéramos público", afirmó Sacco. "Y como no conozco a muchos (que la hagan) agarro y me pongo a tocar", agregó.





Según detalla Recto, su música alcanza un nivel de abstracción difícil de aprehender de manera intelectual. "Nosotros buscamos ir a un plano más intuitivo, de intentar entrar en ese trance. Es algo que se empieza a armar. Podés sumarte al viaje o no", afirmó.





"Eso de no entender me copó", añadió Sacco. "Una vez que tocamos en el Parque Rodó y vino un flaco con la camiseta de los Redondos y me dijo 'loco, no entendí absolutamente nada y me alucinó'. Eso está bueno: que alguien no entienda nada y lo pueda disfrutar igual, que conecten con eso".





A pesar de esta búsqueda hipnótica, la misma economía de recursos sobre la que se rige la banda los desafía a crear canciones al formato pop: de unos cuatro minutos, estribillos y versos. "Hacemos repeticiones pero nosotros jugamos con la idea de la canción. Capaz que el estribillo aparece una vez y nada más, pero son cosas que están ahí", dijo Sacco.