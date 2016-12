Un escritor busca a su primer amor en Twitter para regalarle un libro con su historia

En tiempo de redes sociales, existen infinitas formas de publicitar un libro pero pocas deben ser tan llamativas como la modalidad empleada por Luciano Bellelli. El escritor argentino decidió realizar un tuit para buscar a la joven con la que vivió su primera historia de amor que inspiró su obra Virgen.

Busco a mi primera vez. RT. pic.twitter.com/mmrvqbPFT3 — Luciano Bellelli (@10bellellis) 2 de noviembre de 2016



En 2000 decidió escribir una novela sobre la historia de su primer amor. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que los detalles se le mezclaban con la imaginación y que era mejor centrarse en la ficción. Así comenzó a escribir Virgen, una novela que cuenta su primera experiencia sexual y los encuentros de amor que Bellelli vivió antes de ponerse a escribir.

El libro es llamativo por la forma en la que se consigue. Es una obra On Demand que se imprime a medida que la gente lo pide online. En otras palabras, los ejemplares no están en una librería sino que se hacen cuando alguien lo quiere leer.

"Por mi experiencia como creativo publicitario me di cuenta de que tenía que hacer muchas cosas y muy creativas para que la mayor cantidad de gente estuviera al tanto de la novedad", contó Bellelli a La Nación.

Luego de publicar Virgen, el autor decidió escribir un tuit para buscar a Silvina, la joven con la que vivió su primera historia de amor y cientos de personas lo compartieron.

La publicación tiene más de 2300 retuits y llegó a 250.000 personas en América Latina y España, pero Silvina no apareció. "No pierdo las esperanzas, algo adentro mío me dice que la búsqueda le llegó y no responde por vergüenza, por la exposición o por presiones familiares'', afirmó Bellelli a La Nación.





