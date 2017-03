Un lindo debut tuvo la subasta Ovinos del Norte

Fuente:

Un muy lindo debut realizó el remate Ovinos del Norte, el miércoles 8 en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó . En la actividad, que se realizó con negocios a cargo del escritorio José A. Valdez y Cía, se destacaba una importante oferta de reproductores machos y hembras de razas que son muy demandadas y que no tienen aún una presencia masiva en Uruguay, como Border Leicester, Merino Dohne y Highlander."Fue un remate para toda la gama de productores ovinos, que comenzó este año y que trataremos de imponerlo como una fecha fija en la zafra de ovinos", dijo a El Observador Agropecuario el director del escritorio rematador, Pablo Valdez.Los precios máximo, mínimo y promedio de los productos que ofreció cada cabaña fueron los siguientes: borregos de Lolita, US$ 480, US$ 300 y US$ 355; los corderos diente de leche de San Carlos, US$ 420; y los Corriedale de El Asolano, US$ 300.Pero además se vendieron por pantalla ovejas a US$ 65, US$ 48 y US$ 55; borregas de 2 a 4dientes, US$ 66, US$ 46 y US$ 59; y corderos y corderas a US$ 35.El remate se transmitió en vivo por internet a través del canal del escritorio www.valdeztv.com y se realizaron ofertas a distancia.