Un local le ofrecía comida gratis a Liam Neeson y el actor decidió ir

El protagonista de la saga de acción Búsqueda implacable no dejó pasar la oportunidad de un sándwich gratuito

El actor irlandés Liam Neeson sorprendió a los dueños de un local de sándwiches cuando decidió probar si la afirmación que sostenía un cartel del negocio era cierta.

Ubicado en Vancouver, Canadá, The Big Star Sandwich Co. mantuvo un cartel sobre su vereda que decía "Liam Neeson come aquí gratis".

El cartel fue puesto luego de que los dueños del negocio se enterarán que el actor se encontraba filmando una película en la ciudad canadiense.

Embed Holy f**k, it worked! #liamneeson Una publicación compartida de Big Star Sandwich Co. (@bigstarsandwich) el 2 de May de 2017 a la(s) 7:02 PDT



Leeson, por su parte, decidió probar suerte, visitó el local y al entrar dijo "¿Dónde está mi sándwich gratis?", según lo indicó el sitio NME.

"¡Carajo, funcionó!", publicó la tienda a través de su cuenta de Instagram, donde subió una foto de Neeson con dos de sus trabajadores.

